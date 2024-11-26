مدينة المُـدام تحتفي بعيد الاتحاد الـ53 بفعاليات غمرت الجميع بالبهجة

(MENAFN
- APCO Worldwide) الشارقة – 23 من نوفمبر 2024:
ازدانت شوارع مدينة المُدام ومبانيها، يوم "أمس" 22 من نوفمبر ، باحتفالات عيد الاتحاد الـ53، وسط بهجة عارمة غمرت جميع سكانها من مواطنين ومقيمين على اختلاف أعمارهم، تعبيراً عن حبهم العميق لدولة الإمارات العربية المتحدة، ودعماً لمسيرتها التنموية التي طالت كافة القطاعات، وهو ما انعكس إيجاباً على حياة أفراد المجتمع.
وتنوعت فعاليات الاحتفال، التي أقميت في حديقة المُدام العامة، بين الفقرات التراثية والأنشطة المجتمعية، بمشاركة واسعة من المؤسسات والأهالي. انطلقت الفعاليات بمسيرة وطنية شارك فيها الأهالي والطلاب والفرق التراثية، من اسطبلات المُدام وصولاً إلى الحديقة التي شهدت عروضاً تراثية قدمتها فرقة المزيود الحربية.
برنامج حافل يعزز القيم الوطنية
بدأت الفعاليات الرسمية بعزف النشيد الوطني، وفقرة تلاوة القرآن الكرين وكلمة لرئيس اللجنة المنظمة قدمها الدكتور المهندس: خليفة مصبح الطنيجي، كما تضمنت الاحتفالات فقرة (بصمة الأجداد)، التي استحضرت ذكريات الماضي الأصيل.
وقد أضاءت أمسية شعرية أحياها معالي الوزير علي بن سالم الكعبي أجواء الحفل، إلى جانب ورش ومسابقات ترفيهية للأطفال، وعروض أدائية ركزت على التراث والثقافة الإماراتية. كما خُصصت الفعالية لتكريم كبار المواطنين ودعوة المؤسسات الإنسانية للمشاركة، تأكيداً على قيم الوفاء والتلاحم المجتمعي.
وأكد سعادة سلطان محمد معضد بن هويدن، رئيس المجلس البلدي لمنطقة المُدام، أن عيد الاتحاد ليس مجرد مناسبة وطنية بل أسلوب حياة يعكس قيم الولاء والانتماء. كما أشار إلى أهمية الاحتفال بإنجازات الدولة وترسيخ الهوية الوطنية لدى الأجيال الجديدة، مشيداً بالمسيرة التنموية لدولة الإمارات التي وضعت الاستثمار في الإنسان على رأس أولوياتها.
شكل الاحتفال بعيد الاتحاد الـ53 في منطقة المُدام مناسبة جمعت بين الفخر بالماضي والطموح نحو المستقبل، في أجواء مليئة بالفرح والاعتزاز بالوطن وقيادته.
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