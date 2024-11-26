الشارقة تستعد للاحتفال بعيد الاتحاد الـ53 بفعاليات استثنائية تجمع بين التراث والإبداع

(MENAFN
- APCO Worldwide) الشارقة – 13 نوفمبر 2024
تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة بعيد الاتحاد الثالث والخمسين، مستعرضةً مسيرة من الإنجازات التي تجسد روح الإصرار والتحدي، إذ نجحت بفضل قيادتها الرشيدة وعزيمة أبنائها في تحقيق تميز محلي ودولي.
وفي إطار استعداداتها لهذه المناسبة، أعلنت لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد عن برنامجها للاحتفال بالذكرى الـ53، وذلك في الفترة من 21 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2024. ويشمل البرنامج فعاليات تستعرض منجزات الدولة وتاريخها وتراثها في عدة وجهات ثقافية وسياحية عبر مدن الإمارة، إضافة إلى العديد من الفعاليات الفنية التي تشهدها كافة المناطق في الإمارة.
وبهذه المناسبة، رفع سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، وسمو الشيوخ وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة بمناسبة عيد الاتحاد الثالث والخمسين للدولة. كما توجه بالشكر للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة مثمنًا دعمه لجهود إنجاح مختلف الفعاليات.
وأشاد المدفع بجهود أعضاء اللجنة والجهات المعنية في الإمارة، مؤكداً أهمية تطوير الأنشطة التي تعزز الهوية الوطنية،
وصرّح المدفع قائلاً: "نحتفي بذكرى الاتحاد التي تؤكد الهوية الوطنية العربية لأرضنا، وتجدد مكانة الإمارات كدولة عالمية بقيم إنسانية. ندعو الجميع للمشاركة في فعاليات إمارة الشارقة"، مضيفاً أن ما حققه وطننا من إنجازات يقف شاهداً على رؤية ثاقبة وطموحة لقيادتنا الرشيدة، وإصرار وعزم على النجاح من أبنائه والمقيمين على أرضه.
وأكد أن ذكرى قيام اتحاد دولتنا هو يوم لتجديد العهد بالولاء للوطن والقيادة، وتأكيد على سعينا المستمر لتحقيق مزيد من الإنجازات، بما يعزز من مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كأفضل وجهة للسياحة والاستثمار والعيش، وأنها منارة وسبّاقة في التطور والرقي".
برنامج فعاليات عيد الاتحاد في إمارة الشارقة
المنتزه الوطني في الشارقة
تبدأ وتستمر الفعاليات من 21 نوفمبر الجاري حتى 2 ديسمبر المقبل في المنتزه الوطني، وتشمل عروضًا فنية وترفيهية، ومسابقات وورش تعليمية بمشاركة الدوائر الحكومية والهيئات المحلية.
مدينة الذيد
تنطلق مسيرة وطنية يوم 27 نوفمبر الجاري، من الجامع الكبير وحتى حصن الذيد، وتضم المسيرة تجمع الجهات الحكومية وطلاب المدارس، تليها من يوم 28 نوفمبر حتى الأول من ديسمبر المقبل فعاليات تتضمن عروضًا تراثية.
منطقة البطائح
تنظم المنطقة فعاليات يوم 28 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 30 من الشهر نفسه، وستكون احتفالات هذا العام مميزة بالطابع التراثي وترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء والولاء للوطن، وستشمل الفعاليات مسيرة شعبية تراثية وتعكس التراث الشعبي، حيث تضم كل الدوائر والهيئات الحكومية والأهالي والمدارس، في المنطقة، بالإضافة إلى مشاركة فرق الفنون الشعبية وعروض الخيول والسيارات الكلاسيكية والحافلات السياحية، وفقرات فلكلورية من التراث الشعبي
ومن ضمن الفعاليات حافلة الاتحاد التي تجوب المناطق السكنية، لتوزيع الأعلام وهدايا عيد الاتحاد. بالإضافة إلى تنظيم معرض مسيرة وطن ومعرض الاتحاد وعدد من الفعاليات المصاحبة، ومنها عروض فنية تراثية وفقرات ترفيهية للأطفال في حدائق الشعبيات لمدة ثلاثة أيام.
مليحة
تقام فعاليات يوم 21 نوفمبر الجاري في القرية التراثية، وتبدأ بمسيرة وطنية، تشمل عروضاً تراثية ومسرحية وطنية ومسابقات، وتختتم بعشاء جماعي، وسوف تنظم الفعاليات على فترتين، فترة صباحية بمبنى البلدية وفترة مسائية في القرية التراثية.
وسيتم تجهيز منطقة تراثية تشمل البيئة البدوية، مع تخصيص موقع للأسر المنتجة مجاناً للمشاركة في الاحتفال وعرض منتجاتهم، وتخصيص موقع للمؤسسات الحكومية للمشاركة وعرض خدماتها للجمهور، بالإضافة إلى تخصيص منطقة لألعاب الأطفال مجاناً.
كلباء
تشهد كلباء فعاليات احتفالية من يوم 23 نوفمبر حتى 25 من الشهر نفسه، مسيرة وطنية يليها أوبريت كلباء، وعروض للسيارات الكلاسيكية، وألعاب تقليدية ورياضية.
وادي الحلو
يستضيف وادي الحلو فعالياته في 24 نوفمبر الجاري وتشمل عروضاً شعبية وفقرات شعرية، وتختتم بتوزيع الجوائز.
خورفكان
تنظم فعاليات خورفكان تستمر من يوم 22 نوفمبر الجاري وحتى 24 من الشهر نفسه في الساحة الخارجية لمدرج خورفكان، وتشمل ورشًا فنية، ومسارات للأطفال، وعروضًا شعبية وتراثية، حيث تنطلق الفعاليات بالسلام الوطني، وتتضمن فقرة شعرية، وأوبريت مسيرة وطن من تقديم عدة مدارس، ثم تقدم فرقة المزيود الحربية عرضاً رائعاً. كما تتضمن الفعاليات فقرة موسيقية لفرقة شعبية، ثم تختتم الفعاليات بفقرة المسابقات.
وتشهد الساحة الخارجية للمدرج، فعاليات للأسر المنتجة، وحلقة نقاشية لمجلس شبابي، والتاجر الصغير، وقسم الربورت، ومنصة وطنية ثقافية للأطفال والشباب وكبار السن.
أمسية فنية في مدرج خورفكان
وستقام أمسية فنية في مدرج خورفكان يوم ١ ديسمبر، وسيخصص ريع هذه الأمسية الفنية لـمؤسسة "القلب الكبير"، لدعم الأطفال والمستعضفين والمحتاجين وعائلاتهم في العالم.
دبا الحصن
تقام الفعاليات في دبا الحصن يوم 23 نوفمبر وتبدأ بمسيرة شعبية في الرابعة عصراً، تليها عروض تراثية وأوبريت وطني وفعاليات من تنظيم لجنة احتفالات عيد الاتحاد بمدينة دبا الحصن، تتضمن السلام الوطني، وفقرة شعرية، وعروض فنية تقدمها فرقة الرزايف، ثم ينطلق الأوبريت الوطني بعد صلاة المغرب متضمنً فقرات شعرية وفنية وحربية.
المدام
تستضيف المدام فعاليات يوم 22 نوفمبر الجاري تشمل عروضاً تراثية وأنشطة للأطفال والأمسيات الشعرية.
الحمرية
تنظم الحمرية فعالياتها في حديقة الشاطئ وبحر الحمرية يومي 27 و28 نوفمبر الجاري، حيث تبدأ الفعاليات يوم 27 نوفمبر بالسلام الوطني في الحديقة، ثم تنطلق مسيرة على ممشى شاطئ بحر الحمرية لموظفي الدوائر والمؤسسات، تحت عنوان "مسيرة وطن"، يليها فقرات تراثية وعروض فنية وفقرات ترفيهية تضم إلقاء قصيدة شعرية على مسرح الفعاليات.
كما تضم الفعاليات أهازيج شعبية وتراثية، وورش تفاعلية للأطفال والتي ستكون في أركان جانبية بتنظيم من بلدية الحمرية والجهات الحكومية، وكذلك تضم الفعاليات فقرة ترفيهية لكبار السن، وستكون الفقرة بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى إفطار جماعي.
وفي اليوم التالي، تبدأ الفعاليات بالسلام الوطني في المسرح الرئيسي، وتتضمن بالإضافة إلى إلقاء قصيدة شعرية، وأهازيج شعبية وتراثية، عرض فيديو "عيد الاتحاد الـ53"، ومسابقة وطنية، وورش تفاعلية، وفقرة ثقافية تقدمها بلدية الحمرية، ثم يقدم نادي الحمرية مسابقة رياضية، وتقدم مدارس منطقة الحمرية فقرات وطنية وغنائية متنوعة، وتختتم الفعاليات بفقرة ترفيهية لكبار السن.
تنوع ثقافي وعروض تراثية
تمتد الفعاليات في مختلف أنحاء الإمارة لترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء، وإضفاء أجواء البهجة على المجتمع، تعبيراً عن الاعتزاز بالوطن وتاريخ الاتحاد.
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