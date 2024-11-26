شركة دي إتش إف كابيتال تُعيّن روما كيستافيسين في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات

(MENAFN
- Atteline) * التعيين الجديد هو خطوة هامة في مسيرة نمو الشركة ويؤكد التزامها بتحقيق رضا العملاء
* دولة الإمارات تحتضن أكثر من 116,500 مليونير و20 ملياردير و380 سنتي-مليونير
دبي، الإمارات العربية المتحدة - 25 نوفمبر 2024: أعلنت دي إتش إف كابيتال، الشركة الرائدة في مجال التوريق المالي في دولة الإمارات وليتوانيا ولوكسمبورج والمملكة المتحدة وهولندا، عن تعيين روما كيستافيسين في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات. وتحظى روما بخبرة تزيد على 10 أعوام في قطاع العمليات المالية ومكافحة غسل الأموال والامتثال، وتوظفها لتحقيق أفضل النتائج في منصبها الجديد لدى الشركة البارزة. ويأتي هذا التعيين كخطوة هامة في مسيرة الشركة، التي نجحت في استكمال فريقها من المدراء لتعزيز مستويات النمو والاستمرار بتحقيق أفضل النتائج للعملاء والجهات المعنية.
بدأت روما مسيرتها المهنية في القطاع المالي عام 2011، مع توليها لمناصب قيادية طوال فترة السبع سنوات الماضية. وشغلت مؤخراً دور النائب الأول للرئيس في دانسك بانك، حيث أدارت قسماً يضم أكثر من 200 موظف، وقادت العديد من المبادرات الرامية إلى تعزيز عمليات مكافحة غسيل الأموال. ولطالما ركزت كيستافيسين على تسهيل العمليات وتحسين إجراءات استقطاب العملاء، ما أكسبها مكانة رائدة بصفتها قائدة تتمتع برؤية مستقبلية مميزة وتعتمد منهجية قائمة على تحقيق النتائج. وتشرف روما في منصبها الجديد على العمليات اليومية ضمن الشركة، وتعمل على تحسين نماذج العمليات، وقيادة التكامل بين سياسة اعرف عميلك ومكافحة غسيل الأموال، إلى جانب تعزيز خدمة العملاء وعمليات المكاتب الخلفية.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت روما كيستافيسين: "أسجل من خلال انضمامي إلى فريق دي إتش إف كابيتال فصلاً جديداً ومشوقاً بالنسبة لي، حيث أعتبر الشركة خياراً مثالياً لتوسيع آفاقي والتعمق في مجال الاستثمار وتوظيف خبراتي في مجال العمليات التنفيذية، وذلك بفضل سجلها الحافل بأهم الإنجازات. وأتطلع للتعاون مع فريق الشركة المتنوع والمتنامي باستمرار، والتفاعل مع العملاء الجدد، والمساهمة في تعزيز النجاح المستمر للشركة الرائدة".
وبدوره، قال باس كويمان، الرئيس التنفيذي ومدير الأصول في شركة دي إتش إف كابيتال: "يسعدنا الترحيب بروما ضمن فريق دي إتش إف كابيتال. إن مهاراتها القيادية الفذّة وخبرتها الواسعة في القطاع المالي العالمي تُبرزها كإضافة قيّمة إلى فريقنا، حيث تساعد رؤيتها المميزة على دعم مسيرة نمو الشركة وتطورها. وستلعب خبراتها الرائدة دوراً هاماً في تحسين الأطر التنفيذية خلال السنوات القادمة، ما يضمن تلبيتنا لمتطلبات السوق المتغيرة والحفاظ على رضا العملاء في دولة الإمارات ودول الخليج العربي. ويعِد تعيينها إرساء لمستقبلٍ مزدهر للشركة، ونتطلع للوصول إلى آفاقٍ جديدة تحت قيادتها".
ويتزامن تعيين روما في منصبها الجديد مع فترة استثنائية بالنسبة للشركة، بعد أن حققت أفضل العوائد لحوالي خمس سنوات على التوالي. وتواصل الشركة استقطاب أصحاب الملاءات المالية العالية والفائقة، وخصوصاً في دولة الإمارات، التي تحتضن أكثر من 116,500 مليونير و20 ملياردير و380 سنتي-مليونير1، الذين يسعى العديد منهم إلى تنويع محافظهم. وستتعاون روما في منصبها الجديد بشكل وثيق مع الفرق العالمية، بهدف مواءمة عمليات الشركة مع الأهداف الاستراتيجية والأطر التنظيمية، ما يضمن ترسيخ الشركة لمكانتها الرائدة في مجال تكوين الثروة. وتؤكد خبرات روما الواسعة التزام الشركة بمعايير الابتكار وسعيها الدائم إلى تحقيق نتائج مستمرة ورائدة للعملاء والجهات المعنية على حدٍ سواء.
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نبذة عن باس كويمان:
شارك باس كويمان في تأسيس شركة التوريق دي إتش إف كابيتال للخدمات المالية عام 2020، ويشغل اليوم منصب الرئيس التنفيذي ومدير الأصول فيها. وأبدى اهتمامه في مجال ريادة الأعمال منذ أن كان صغيراً، حيث عمل في مجال التكنولوجيا وأسس شركة اتصالات أدت إلى إطلاق شركة بروكرتيم لخدمات الاتصالات الشاملة، والتي باعها عام 2015 ليبدأ مسيرته المهنية في القطاع المالي. وظف باس خبرته في التداول على مدار الأعوام السبعة الماضية في مساعدة عدد كبير من الأفراد والشركات لبناء ثرواتهم. وألف كتاب تحت مسمى "التداول والاستثمار" في محاولة منه لتحقيق هدفه بجعل سبل تكوين الثروة متاحة للجميع بأسعار معقولة.
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