إنفينيتي من العربية للسيارات تُطلق خصومات نهاية العام الحصريّة

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) دبي، الإمارات العربية المتحدة – نوفمبر ٢٠، 2024: أعلنت إنفينيتي من العربية للسيارات، الشركة الرائدة في مجموعة عبد الواحد الرستماني والوكيل الحصري لسيارات إنفينيتي في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، عن إطلاق حملتها الحصرية لنهاية العام، التي تبدأ في 15 نوفمبر وتستمر حتى نهاية ديسمبر، وتتيح للعملاء الاستفادة من توفيرات كبيرة على طرازات مختارة. كما توفر الحملة، التي تمتد لفترة محدودة، فرصة فريدة لاستكشاف الفخامة والابتكار والأداء الذي تتميز به إنفينيتي بأسعار استثنائية.
ويمكنكم الاستمتاع بتجربة قيادة سيارة إنفينيتي Q50 سيدان عالية الأداء، المتوفرة الآن بتوفير يصل إلى 26,000 درهم. ولعشاق الفخامة والمرونة في التصميم المدمج، تتوفر إنفينيتي QX50 حالياً بتوفير يصل إلى 11,800 درهم.
وتميّزوا أيضاً مع سيارة إنفينيتي QX55 الكروس أوفر كوبيه، التي تعيد تعريف الأناقة والرقي، مع توفير يصل إلى 13,500 درهم. وللعائلات التي تبحث عن الرحابة والأمان، تُعد إنفينيتي QX60 الخيار الأمثل، حيث توفر خصومات كبيرة تصل إلى 21,600 درهم.
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