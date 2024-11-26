شركة "شيفت" لتأجير السيارات تفتتح فرعًا جديدًا في جميرا بيتش ريزيدنس

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- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) دبي، الإمارات العربيّة المتحدة، 21 نوفمبر 2024: افتتحت شركة "شيفت SHIFT"، الرائدة في حلول تأجير السيارات وإدارة الأساطيل، فرعها الجديد في جميرا بيتش ريزيدنس بدبي، مضيفة بذلك الفرع الخامس عشر لشبكتها المنتشرة في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدّة.
وتعكس هذه الخطوة التزام الشركة بتوفير خدمات استثنائية وتوسيع إمكانية الوصول للعملاء في المواقع الرئيسة. ومن خلال افتتاح فرعها الجديد في جميرا بيتش ريزيدنس، تسعى SHIFT لتقديم خدماتها الحائزة على جوائز والتي تركز على العملاء إلى المقيمين في المناطق الشاطئية الحيوية بدبي، ما يعزز من تجربتهم وسهولة تواصلهم.
وبفضل 16 عاماً من العمل ضمن مجموعة عبدالواحد الرستماني، تتمتع SHIFT بتقييم متميّز يبلغ 4.6 نجوم على Google عبر جميع فروعها، وهو ما يتفوق بشكل كبير على المتوسط الذي يبلغ 3.74 نجوم للشركات في هذا المجال، ما يبرز التزامها المستمر بالموثوقية والتميز في خدمة عملائها.
ويتيح فرع جميرا بيتش ريزيدنس لعملاء SHIFT الاستفادة من مجموعة كاملة من الخدمات، مثل الحجز السلس، والدعم المخصص، والمساعدة على الطريق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، تأكيداً على حرصها المستمر على تقديم أعلى معايير الخدمة في إدارة الأسطول وتلبية احتياجات العملاء.
وتخطط SHIFT في المستقبل للاستمرار في توسيع شبكة فروعها وتقديم خيارات جديدة تواكب التغيرات والمتطلبات المتجددة في السوق.
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