معهد دبي القضائي يُشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، 9 نوفمبر 2024: تأكيداً على دوره الريادي في نشر المعرفة القانونية والقضائية وتعزيز الوعي المجتمعي، شارك معهد دبي القضائي في الدورة 43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تحت شعار "هكذا نبدأ" في الفترة من 6 ولغاية 17 نوفمبر في مركز إكسبو الشارقة.
ويستعرض جناح المعهد P7 قاعة رقم 3، الذي يحمل شعار "بالكتاب يبدأ التمكين"، مجموعة من الإصدارات الحديثة التي تشمل سلاسل التشريعات والقوانين لدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الدراسات والبحوث القانونية والقضائية من الكتب الفائزة في الدورة الأولى من مسابقة أبحاث المستقبل، التي تهدف إلى دعم الفكر القانوني وتعزيز الفهم العميق بين مختلف الفئات المجتمعية.
وتنسجم هذه المشاركة مع التزام المعهد بتحقيق أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في دعم التميز القضائي، وتمكين الكوادر القانونية والقضائية، وترسيخ أسس العدالة والمعرفة القانونية. ويسعى المعهد من خلال هذا الحدث الثقافي الدولي إلى تقديم أحدث إصداراته القانونية لأعضاء السلطة القضائية والخبراء وجميع أفراد المجتمع، مستفيداً من الفرص الكبيرة التي يتيحها المعرض لتعزيز الحوار القانوني وبناء مجتمع قائم على الوعي القانوني.
وتُجسد هذه المشاركة رؤية معهد دبي القضائي الاستراتيجية، الرامية إلى تعزيز التنافسية العالمية للمنظومة القضائية في دبي، وتطوير خدمات النشر القانوني، بما يسهم في تحقيق أهدافه التنموية ودعم مسيرة التمكين القانوني.
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