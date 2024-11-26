جامعة حمد بن خليفة ترحب بالطلاب المهتمين في اليوم المفتوح للعام الأكاديمي 2025-2026

(MENAFN
- HBKU Media) الدوحة، 24 نوفمبر 2024: دعت جامعة حمد بن خليفة الطلاب الراغبين في الدراسة بالجامعة إلى حضور جلسات اليوم المفتوح للتعرف عن قرب على برامجها الأكاديمية متعددة التخصصات التي يبلغ عددها 44 برنامجًا أكاديميًا، وتشجيع الطلاب على تقديم طلبات الالتحاق للعام الأكاديمي 2025-2026.
وقد أتاح برنامج "اليوم المفتوح للخريجين عبر الإنترنت"، الذي عُقد في 20 نوفمبر، للطلاب المهتمين فرصًا للتعرف على برامج الماجستير والدكتوراه في جامعة حمد بن خليفة، ومنها برنامج ماجستير الآداب في الترجمة الإبداعية، وماجستير العلوم في علم النفس البيولوجي وعلم الأعصاب اللذان أُضيفا حديثًا. وعقدت كلية الدراسات الإسلامية، وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وكلية العلوم والهندسة، وكلية القانون، وكلية العلوم الصحية والحيوية، وكلية السياسات العامة لقاءات منفصلة تتيح للحضور التواصل مع أعضاء هيئة التدريس والموظفين في البرامج التي اختاروها.
كما نظمت جامعة حمد بن خليفة جلسات يوم 23 نوفمبر لتعريف الطلاب الجامعيين المرتقبين بالبيئة التعليمية والبحثية المتكاملة والمتطورة في الجامعة، والبرامج الجديدة في كلية العلوم والهندسة: بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية، وبكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية، وبكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية، حيث تضمنت الجلسات ذات الحضور الشخصي أيضًا فرصًا للتواصل مع زملاء الدراسة الجدد، وجلسة أسئلة وأجوبة مع موظفي مكتب القبول.
وتعليقًا على الاهتمام الكبير بجلسات اللقاء المفتوح، قال الدكتور علاء الفقهاء، القائم بأعمال وكيل الجامعة: "تستمر هذه اللقاءات في استقطاب الطلاب من جميع أنحاء العالم العربي وخارجه، مما يسلط الضوء على مدى قوة وجاذبية برامج جامعة حمد بن خليفة الرامية إلى تعزيز قدرات الطلاب بعقلية ريادة الأعمال والالتزام بالتطوير الذاتي المستمر. ومع تزايد الإقبال على برامجنا، فإننا نشجع المتقدمين على تقديم المستندات المطلوبة للالتحاق بالجامعة".
وتتضمن البرامج التي تقدمها جامعة حمد بن خليفة مجالات دراسية تتصدى للتحديات الكبرى التي تواجه دولة قطر والعالم، وتؤهل الخريجين للحصول على فرص وظيفية استثنائية وغير تقليدية، حيث يستفيد الطلاب من إمكانية الوصول إلى المنظومة البحثية الفعَّالة في جامعة حمد بن خليفة، والتي تشمل معهد قطر لبحوث الطب الحيوي، ومعهد قطر لبحوث الحوسبة، ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة. وتغطي كل من الكليات والمعاهد خمس مجالات رئيسية في بحوثها، وهي: الذكاء الاصطناعي، والطب الدقيق، والتعليم التقدمي، والتقدم الاجتماعي، والاستدامة.
وسوف يُغلق باب تقديم طلبات القبول الدولية للالتحاق ببرامج البكالوريوس في جامعة حمد بن خليفة لخريف 2025 في 1 مارس 2025، وفي 2 فبراير 2025 لبرامج الدراسات العليا، على أن يغلق باب القبول بالنسبة للمواطنين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين (المؤهلين للحصول على منحة على أساس الجدارة) في 13 مارس 2025، علمًا أن الموعد النهائي لتقديم طلبات القبول المتأخرة هو 1 مايو 2025.
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