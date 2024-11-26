نايس ون بيوتي للتسويق الالكتروني تُعلن عن نيتها إدراج أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية

(MENAFN
- Instinctif) الرياض، المملكة العربية السعودية – 24 نوفمبر 2024: تُعلن شركة نايس ون بيوتي للتسويق الالكتروني ("الشركة" أو "نايس ون")، المنصة الرائدة للتجارة الإلكترونية في مجال الجمال والعناية في المملكة العربية السعودية ("المملكة")، عن نيتها المضي قدمًا في طرح أولي عام ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") وإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية (تداول).
وكانت هيئة السوق المالية ("الهيئة") قد وافقت في 25 سبتمبر 2024م على طلب الشركة تسجيل رأسمالها وطرح 34,650,000 سهماً عادياً ("أسهم الطرح") من خلال بيع 29,150,000 سهماً عادياً من الأسهم الحالية ("أسهم البيع") من قبل المساهمين الحاليين في الشركة (بما يتناسب مع حصصهم الحالية) وإصدار 5,500,000 سهماً عادياً ("الأسهم الجديدة") من خلال زيادة رأس المال. وتمثل أسهم البيع ما نسبته 25.24% والأسهم الجديدة ما نسبته 4.76% من رأس مال الشركة عند اكتمال الطرح، مما يساوي في مجموعه ما نسبته %30 من رأس المال المصدر (بعد إصدار الأسهم الجديدة وزيادة رأس مال الشركة).
وسيتم توزيع متحصلات الطرح (بعد خصم المصاريف المتعلقة بالطرح) على المساهمين البائعين على أساس تناسبي بناءً على نسبة ملكية كل منهم في أسهم البيع، وسيتم توزيع المتحصلات المتبقية على الشركة التي تنوي استخدامها لأغراض تمويل رأس المال العامل وتطوير وتسويق العلامات التجارية الخاصة بالشركة وقنوات البيع، وتطوير القدرات اللوجستية والتقنية، والأغراض العامة للشركة.
نظرة عامة عن الطرح
• تتمثل عملية الطرح العام الاولي للشركة في طرح 34,650,000 سهماً عادياً تمثل 30٪ من رأس المال الشركة (بعد الزيادة) من خلال بيع مزيج من الأسهم الحالية والجديدة.
• سيتم طرح الأسهم للمكتتبين الأفراد والفئات المشاركة (كما هو موضح أدناه).
• سيتم تخصيص 34,650,000 سهماً عادياً كحد أقصى، والتي تمثل ما نسبته 100٪ من أسهم الطرح، للفئات المشاركة بشكل مبدئي علماً بأن التخصيص النهائي يكون بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.
• في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد، فسوف يخصص لهم بحد أقصى 3,465,000 سهماً عادياً والتي تمثل ما نسبته 10% من أسهم الطرح.
• سيتم تحديد سعر الطرح النهائي بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر.
• سيتم إدراج أسهم الطرح وتداولها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية بعد استكمال إجراءات الاكتتاب العام والإدراج لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية.
لمحة عن الشركة
• تأسست نايس ون في عام 2017 وقد شهدت نمواً كبيراً منذ ذلك الحين. حيث تعد الشركة اليوم من أكبر المتاجر الإلكترونية المتخصصة في بيع مستحضرات التجميل والعناية الشخصية عبر الإنترنت في المملكة. تقدم الشركة مجموعة واسعة من المنتجات عالية الجودة للعناية بالبشرة والشعر والجسم، إضافة إلى العطور وغيرها من المستلزمات الشخصية، لتلبي احتياجات ملايين العملاء في المملكة. كما تفتخر نايس ون بتوفير أكثر من 28 ألف منتج ضمن تشكيلتها المتنوعة.
• تشمل منتجات الشركة مستحضرات المكياج، ومنتجات العناية بالجسم، والعدسات اللاصقة، والعطور، ومنتجات العناية بالبشرة وبالشعر، بالإضافة إلى المكملات الغذائية. تضم هذه العروض أكثر من 1200 علامة تجارية عالمية ومحلية رائدة ، إلى جانب العلامات التجارية الحصرية الخاصة بنايس ون.
• تضم مجموعة مستحضرات المكياج علامات دولية مثل مايبيلين، ونيكس، وعلامات تجارية حصرية مثل كالا ميكب، وتوب فايس. بينما تشمل مجموعة طلاءات الأظافر واكسسواراتها علامات دولية مثل إيسانس، و ريفولوشن. وتقدّم الشركة ضمن فئة العدسات اللاصقة واحدة من أكبر مجموعات العدسات اللاصقة في المملكة، من علامات تتميز بجودتها العالية مثل لانس مي، وبيوتيس.
• تقدم الشركة مجموعة مميزة من العطور، تشمل عطورًا من كبار المصممين والعطور المتخصصة، بالإضافة إلى سوائل الاستحمام ومستحضرات ترطيب الشعر والجسم. تضم هذه المجموعة علامات شهيرة مثل شانيل، ديور، فيرساتشي، وغوتشي، إلى جانب عطور حصرية مثل عروب.
• تقدم الشركة مجموعة متنوعة من مستحضرات العناية بالبشرة والشعر من علامات تجارية عالمية مثل ذا أورديناري وكوسركس، بالإضافة إلى منتجات حصرية تحمل علامة بودي بلندز. كما تشمل فئة الأجهزة منتجات مثل أجهزة إزالة الشعر، وأجهزة تصفيف الشعر، وأجهزة تدليك الجسم، من علامات معروفة مثل بيبي ليس وبراون، إلى جانب العلامات الحصرية مثل اولا هير. وفيما يتعلق بالفيتامينات والمكملات الغذائية، التي أضافتها الشركة إلى مجموعتها عام 2024، تشمل العلامات التجارية المعروفة مثل سنتروم وفوركابيل
• يعد تطبيق نايس ون قناة البيع الأساسية للشركة، حيث ساهم بنسبة 95% من إجمالي مبيعاتها خلال الربع الأول من عام 2024. منذ إطلاقه بالتزامن مع منصة التجارة الإلكترونية في عام 2017، حقق التطبيق نجاحًا ملحوظًا، حيث تم تحميله أكثر من 8 ملايين مرة، وحاز على تقييم 4.6 (من 5,0) لكل من متجر تطبيقات آبل (Apple Store) ومتجر تطبيقات جوجل بلاي (Google Play Store).
• تعتمد الشركة على نموذج توزيع مركزي، حيث يتم شحن المنتجات مباشرة من مستودعها الرئيسي في الرياض عبر أسطولها الخاص، مع التعاون مع شركات لوجستية رائدة لضمان وصول الطلبات إلى العملاء في كافة أنحاء المملكة.
تستفيد منصة الشركة من بنية تحتية معلوماتية متقدمة ومخصصة، مستضافة بالكامل على منصة خدمات أمازون ويب السحابية، التي تتبع أفضل الممارسات في تصميم وتشغيل أنظمة موثوقة وآمنة وفعالة ومستدامة. وقد وفرت هذه البنية مرونة كبيرة لمنصات الشركة، مما مكنها من استيعاب أحجام متزايدة من النشاط الإلكتروني، محققة نسبة وقت تشغيل تجاوزت 99% خلال عام 2023.
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