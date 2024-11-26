"ذا لاكجري ريل استيت" تدشن عملياتها رسمياً وتكرّم أفضل موظفيها

(MENAFN
- Keelcomms) دبي، الإمارات العربية المتحدة – 14 أكتوبر 2024: احتفلت شركة العقارات الفاخرة "ذا لاكجري ريل استيت" رسمياً بإطلاق عملياتها من خلال فعالية حصرية أقيمت مؤخراً في مقرها الرئيسي بدبي، حيث جمعت كبار المتخصصين في مجال العقارات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية وقادة القطاع. وسلطت هذه المناسبة الضوء على التزام الشركة برفع معايير المعاملات العقارية الفاخرة في دبي، مع التركيز بشكل خاص على الخدمة المتميزة للعملاء.
ولم يكن هذا الحدث احتفالاً بدخول الشركة رسمياً إلى السوق فحسب، بل كان أيضاً فرصة لتكريم أفضل الأداء في المبيعات العقارية. تم تقديم الجوائز للوكلاء والمديرين التنفيذيين للمبيعات الذين أظهروا أداءً استثنائياً في قيادة مبيعات قياسية للعقارات الراقية.
وفي وقت سابق من هذا العام، قامت شركة "ذا لاكجري ريل استيت" بدمج محفظتها مع شركة "سكوربيون العقارية"، لتكوين قاعدة حصرية من القوائم العقارية بقيمة 3 مليارات درهم في دبي.
وفي معرض حديثه عن رؤية الشركة وخططها ضمن قطاع العقارات الفاخرة، قال مدير المبيعات في الشركة: "يمثل الإطلاق الرسمي لـ "ذا لاكجري ريل استيت" حقبة جديدة في سوق العقارات الفاخرة في دبي. نحن نركز على تقديم خدمة لا مثيل لها، وقوائم عقارات حصرية، وإرشادات محترفة لعملائنا. هذه الأمسية هي شهادة على العمل الجاد والتفاني من قبل فريقنا، وإنه لشرف كبير أن نكرم أصحاب الأداء المتميز الذين يساعدون في دفع عجلة نجاحنا".
وكرمت الجوائز أولئك الذين أبرموا صفقات مهمة في أرقى المشاريع بدبي.
وشهد سوق العقارات الفاخرة في دبي زيادة حادة في الطلب بسبب السياسات الحكومية المواتية والاهتمام المتزايد من المستثمرين الدوليين. ووفقاً لتقرير صادر عن "نايت فرانك"، من المتوقع أن ينفق الأثرياء 4.4 مليار دولار على العقارات الفاخرة في دبي هذا العام، بزيادة قدرها 76٪ عن عام 2023.
وكجزء من خطتها الاستراتيجية للنمو، تهدف "ذا لاكجري ريل استيت" إلى مضاعفة فريقها من 100 إلى 200 وكيل خلال العام المقبل. وتواصل الشركة تعزيز علاقاتها مع المطورين الرئيسيين، مع التركيز على المشاريع البارزة وتوفير الوصول إلى قوائم العقارات الحصرية لنخبة عملائها.
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