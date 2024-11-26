آل عبدالغني موتورز توقع اتفاقية جديدة مع الخطوط الجوية القطرية لتوفير خدمات التنقل

(MENAFN
- Ogilvy) الدوحة، قطر، 24 نوفمبر 2024: أعلنت شركة آل عبدالغني موتورز، الموزع المعتمد لسيارات تويوتا ولكزس في قطر، عن توقيع عقد جديد مع الخطوط الجوية القطرية في إطار استمرارها في توفير خدمات تنقل مبتكرة ودعم العمليات اليومية لشركة الطيران القطرية، سواء عبر المركبات التجارية أو سيارات الركاب.
تم الإعلان عن الاتفاقية خلال حفل توقيع رسمي، مما يمثل علامة بارزة في العلاقة الاستراتيجية الممتدة على مدار 20 عامًا بين آل عبدالغني موتورز والخطوط الجوية القطرية. وقد قامت هذه العلاقة على أسس من الاحترام المتبادل والثقة والقيم المشتركة في التميز.
على مدار عقدين من الزمن، كانت آل عبدالغني موتورز شريكًا حيويًا للخطوط الجوية القطرية، حيث ساهمت في توفير حلول تنقل فعالة ومبتكرة تدعم عملياتها اليومية. بموجب هذه الاتفاقية الجديدة، ستواصل آل عبدالغني موتورز تزويد الخطوط الجوية القطرية بأسطول متنوع من السيارات يلبي احتياجاتها المتعددة، بدءًا من نقل الموظفين وحتى الخدمات اللوجستية ونقل البضائع.
وخلال حفل التوقيع، قال السيد عبدالغني ناصر آل عبدالغني، الرئيس التنفيذي لشركة آل عبدالغني موتورز: "نحتفل اليوم بعلاقة عريقة امتدت على مدار عشرين عامًا، علاقة بُنيت منذ يومها الأول على أسس راسخة من الثقة المتبادلة، والرؤية المشتركة، والتزام بالتميز. انطلقت رحلتنا برؤية واضحة تهدف إلى تقديم تجربة تنقل سلسة ومريحة لشعب قطر، لتتطور هذه العلاقة على مدار السنين وتصبح أكثر عمقًا وذات تأثير ملموس في خدمة المجتمع. ومع تجديد هذه العلاقة الطويلة الأمد، فإننا نؤكد اليوم التزامنا الراسخ بتقديم حلول تنقل مبتكرة واستثنائية تدعم رؤية الخطوط الجوية القطرية في ربط قطر بالعالم، وتساهم في تقديم تجربة سفر متميزة ترقى إلى تطلعات الجميع".
قال السيد عبدالله علي المالكي، نائب رئيس الرقابة المالية في الخطوط الجوية القطرية: "تأتي هذه الاتفاقية في إطار التزامنا بتعزيز كفاءة عملياتنا وتوفير حلول تنقل متميزة تواكب احتياجاتنا المتزايدة. نحن نقدر التعاون مع آل عبدالغني موتورز ونتطلع إلى تعزيز علاقتنا لتحقيق أهدافنا المستقبلية."
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