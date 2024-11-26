كينتيكا تفتتح مركزها في دبي هيلز : وجهتك الجديدة في دبي للعلاج الطبيعي المخصص المدعوم بالتكنولوجيا

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- SOCIATE) تفخر كينتيكا بإعلان افتتاح مركزها في دبي هيلز وإطلاق خدماتها من خلال قوة الجسد والحركة والعلاج، وتقديم مفهوم مبتكر شخصي فريد للعلاج الطبيعي في المنطقة يجمع بين التكنولوجيا المتطورة والرعاية التي تركز على احتياجات كل عميل، وكل ذلك ضمن بيئة حديثة ومتطورة.
اكتشف الفرق بنفسك مع كينتيكا
تتميز كينتيكا بفريقها من مختصي العلاج الطبيعي الخبراء الذين يرافقون العميل منذ البداية لإرشاده في رحلته المخصصة نحو التمتع بصحة أفضل والحصول على حرية أكبر في الحركة والقدرة على التعافي المستدام. يجمع المركز بين التقنيات المتقدمة، بما في ذلك العلاج اليدوي، مع برامج التمارين المخصصة والتدليك العلاجي، لتقديم رعاية متخصصة قبل الجراحة وعند إعادة التأهيل بعدها، وللتعافي من الإصابات الرياضية، ولإدارة الألم، ولعلاج قاع الحوض، ولإعادة التوازن. وبنهجها الاستباقي في الرعاية ما بعد الصدمة والوقاية، تستخدم كينتيكا أحدث التكنولوجيات مثل الموجات الصدمية وتقنية تيكار والعلاج المغناطيسي والعلاج بالليزر لتحقيق نتائج استثنائية وتعزيز سرعة التعافي والثقة أثناء الحركة.
حركة بلا حدود، حياة بلا قيود
تتمثل رسالة كينتيكا في تقديم تجربة علاجية تحولية تعزز الحركة وتخفف الألم وتتحكم بإحساس التعب وعدم الراحة، ضمن بيئة داعمة ومفعمة بالتعاطف تُمكّن العملاء من الإحساس بالقوة والحيوية. ومن خلال رؤيتها المستقبلية، تلتزم كينتيكا بتمكين الأفراد من خلال المعرفة والأدوات التي تساعدهم على التغلب على الألم وتحسين الحركة، والاستمتاع بحياة نشطة ومُرضية.
تقول لارا الحاج، مؤسسة كينتيكا: "هدفنا هو تغذية العقل والجسد بعلاجات تعزز أسلوب الحياة ليكون أكثر راحة وسعادة، كما نتفهم معاناة الأشخاص الذين يعانون من آلام مزمنة ونتعاطف معهم، ونجمع بين الممارسات المستندة إلى الأدلة العلمية والرعاية المتخصصة والتكنولوجيا المتطورة لنحقق تأثيراً إيجابياً ودائماً على صحة عملائنا ورفاهيتهم".
للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة kinetika.com
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