معرض (IPS) يواصل تعزيز سوق العقارات في دبي من خلال تحفيز النمو والاستثمار والابتكار

(MENAFN
- Strategic) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 نوفمبر 2024: يواصل معرض (IPS) والتي تقام فعاليات دورته الحادية والعشرين، خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل 2025، في مركز دبي التجاري العالمي من قلب إمارة دبي والتي باتت ومنذ عقودٍ طويلة القلب النابض للاستثمار العقاري في المنطقة، تعزيز سوق العقارات في دبي من خلال تحفيز النمو والاستثمار والابتكار.
نجح معرض (IPS) على مدار تعاقب دوراته السابقة في ترسيخ مكانته كمنصة عالمية رائدة في مجال العقارات، معززاً مكانة دبي كوجهة مبتكرة ومتطورة للاستثمار والسكن. ومع كل دورة جديدة للمعرض، تتجدد هذه الريادة ويُعاد تعريف معايير العيش الفاخر والاستثمار المستدام.
يوفر المعرض منصة استثنائية تجمع بين المستثمرين والخبراء والمطورين من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف أحدث التوجهات والابتكارات العقارية، مما يجعل دبي مركزًا عالميًا يستعرض مشاريع متنوعة تشمل الأبراج السكنية الشاهقة والمجتمعات السكنية المستدامة. هذا التنوع الفريد في المشاريع يضع معرض (IPS) في صدارة المحركات الرئيسية للنمو والتطوير، ليكون بوابة للعالم نحو سوق العقارات العالمي ويعزز من مكانة دبي كقوة رئيسية في إعادة صياغة مفهوم المستقبل العقاري.
ومن أبرز مميزات المعرض الأجنحة الدولية، حيث ضمت الدورة السابقة 5 أجنحة من الهند والباكستان واسبانيا وجورجيا وتركيا، بالإضافة إلى مشاركة كبار المطورين العقاريين على المستوى المحلي والعالمي ومشاركة متميزة من دول مجلس التعاون الخليجي. كما استقطبت 125 عارض عقاري محلي وعالمي من دول أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان، إسبانيا، ألبانيا، الباكستان، الفلبين، تايلاند، تركيا، جورجيا، فرنسا، قبرص، قبرص الشمالية، وموريشيوس، ما يعزز سبل العمل المشترك والتعاون الدولي ويفتح آفاق جديدة أمام الحضور.
ويجمع المعرض أصحاب المصلحة الرئيسيين في الصناعة والمستثمرين وصناع السياسات من جميع أنحاء العالم، إلى جانب المطورين العقاريين، والمشترين، والبنوك، والوسطاء العقاريين، والمهندسين ومزودي الحلول الذكية ومدراء المشاريع وشركات التكنولوجيا العقارية وشركات التصميم الداخلي وشركات إدارة المرافق والعقارات، تحت سقف واحد للترويج لكبريات المشاريع العقارية واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع العقاري، بالإضافة إلى تعزيز التواصل بين المشاركين والتعرف على عملاء جدد، ما يسهم في إبرام صفقات عقارية وشراكات محتملة. ويتيح المعرض فرصة التعرف على أحدث الاتجاهات والتقنيات المبتكرة والخدمات المقدمة في مجال البناء والتصميم والتطوير العقاري، مثل تكنولوجيا البناء الذكي والتصميم المستدام.
وتشمل أجندة فعاليات الدورة الحادية والعشرين من المعرض التي ستتواصل على مدار ثلاثة أيام إلى جانب المعرض العقاري، العديد من الأنشطة والتي يتم تنظيمها سنويًا إلى جانب استحداث فعاليات جديدة، مع التركيز على محاور خمسة رئيسة وهي عقارات آي بي إس IPS Real Estate، ومدن آي بي إس المستقبلية IPS Future City، و آي بي إس ستارتب وبروبتيكIPSProptech Startups&، وIPS Design آي بي إس للتصميم، وخدمات آي بي إس IPS Service.
ويعد مؤتمر IPS واحدًا من الأنشطة الرئيسية المصاحبة للمعرض ويجمع نخبة خبراء العقارات وكبار المسؤولين والممثلين من الهيئات الحكومية والمؤسسات الدولية، لتبادل المعارف والخبرات والرؤى والاطلاع على أحدث الاتجاهات والتقنيات المبتكرة وفرص الاستثمار في قطاع العقارات العالمي، بالإضافة إلى إمكانية طرح الأفكار وتبادلها مع مختلف شرائح المجتمع العقاري.
يشهد سوق العقارات في دبي نموًا هائلًا، حيث حطمت مبيعات العقارات في الربع الثالث من عام 2024 الأرقام القياسية، وحققت إنجازًا غير مسبوق، بقيمة إجمالية بلغت ما يقرب من 141.9 مليار درهم إماراتي (38.7 مليار دولار أمريكي). وهذا يتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 124.07 مليار درهم إماراتي (33.8 مليار دولار أمريكي) المسجل في الربع الثاني من هذا العام، بزيادة 14.4٪ على أساس ربع سنوي، مما يجعل هذا أكبر مبلغ مبيعات ربع سنوي يتم تحقيقه على الإطلاق.
ويستقطب القطاع العقاري المستثمرين المحليين والدوليين بشكل مستمر، حيث يرتفع الطلب بشكل مستمر منذ انتهاء جائحة كوفيد 19. وشهد الربع الثالث 50,423 معاملة بيع بنسبة زيادة في حجم المبيعات بلغت 16.6% على أساس ربع سنوي ونسبة 37.9% على أساس سنوي.
كما واصل قطاع الشقق الريادة، حيث شكل 77% من جميع المعاملات في الربع الثالث من خلال 39,054 معاملة بيع بقيمة حوالي 70.5 مليار درهم إماراتي (19.2 مليار دولار أمريكي). ويمثل هذا الرقم زيادة مذهلة بنسبة 43.9% في الحجم مقارنة بالربع نفسه من العام السابق. واحتلت مبيعات الفلل المرتبة الثانية بمساهمة كبيرة بلغت 8,156 وحدة، بيعت بأكثر من 39.2 مليار درهم إماراتي (10.7 مليار دولار أمريكي)، مما يدل على زيادة بنسبة 16.6% على أساس سنوي و18.4% عن الربع الثاني.
وقفزت مبيعات قطع الأراضي، مسجلة 29.9 مليار درهم إماراتي (8.1 مليار دولار أمريكي) من 2,102 صفقة، مما يشير إلى زيادة في حجم المبيعات بنسبة 45.9% على أساس سنوي وزيادة بنسبة 42.3% عن الربع السابق. كما تم تسجيل زيادة بنسبة 12.1% في حجم المبيعات عن الربع الثالث من عام 2023 في قطاع العقارات التجارية، والذي سجل أيضًا أداءً قويًا، مسجلاً 1,112 عملية بيع بقيمة تقارب 2.3 مليار درهم إماراتي (626 مليون دولار أمريكي).
وتستمر نخلة جميرا في الحفاظ على مكانتها في سوق العقارات الفاخرة، حيث بيعت شقة في الحي بمبلغ مذهل بلغ 275 مليون درهم إماراتي (75 مليون دولار أمريكي) في الربع الثالث، مما يجعلها أغلى عقار فردي تم بيعه. كما واصلت قرية جميرا الدائرية تصدر قائمة أفضل خمسة مواقع أداءً في دبي في الربع الثالث من عام 2024.
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