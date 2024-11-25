وزير الخارجية الإيطالي متفائل بالتوصل الى اتفاق ايقاف إطلاق النار في لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بروكسل - 25 - 11 (كونا) -- أعرب وزير
الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الاثنين عن تفاؤله بشأن وقف الأعمال العدائية في لبنان خلال وقت قريب.
ودعا تاياني في مؤتمر صحفي عقب ترؤسه أول اجتماع لوزراء خارجية مجموعة الدول السبع في (فيوجي) قرب روما إلى تكثيف الجهود الدولية "لتحقيق هذا الهدف" مشددا على أهمية مواصلة فتح الحوار مع جميع الأطراف ومطالبا إياهم بالتحلي بضبط النفس والعمل من أجل ايقاف إطلاق النار في غزة ولبنان.
وفي موضوع مذكرتي الاعتقال الصادرتين عن محكمة الجنايات الدولية في حق كل من رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت أشار تاياني لصعوبة التوصل إلى "موقف لا لبس فيه بشأن هذا القرار" مضيفا أن الوزراء "يعملون على إيجاد اتفاق بشأن صياغة القرار المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية في بيانهم النهائي الذي سيصدر غدا".
وأضاف "قد لا نتفق مع الطريقة التي تصرفت بها حكومة (نتنياهو) في غزة لكني أعتقد أنه يجب علينا التفاوض مع نتنياهو لتحقيق السلام في لبنان وفلسطين".
من جانبه قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إنه قدم تقريرا للوزراء حول زيارته الأخيرة إلى الأردن ولبنان وعرض ملخصا لمنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة بشأن الوضع الكارثي في غزة.
وحذر بوريل من أن "لبنان سيتعرض للتفكك دون وقف لإطلاق النار وأن الآلاف سيموتون جوعا في غزة دون مساعدة إنسانية عاجلة".
وتأتي محادثات مجموعة السبع وسط حالة من عدم اليقين السياسي بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وحضر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المحادثات في بلدتي (فيوجي) و(أناغني) إلى جانب كل من وزراء خارجية بريطانيا وكندا والمانيا وفرنسا واليابان وايطاليا المضيفة.
وفي حين تركزت مناقشات اليوم على الوضع في الشرق الأوسط لاسيما في قطاع غزة ولبنان من المتوقع أن يناقش الوزراء غدا الثلاثاء موضوع أوكرانيا بحضور وزير خارجيتها أندريه سيبيغا. (النهاية)
أ ر ن / ر ج
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