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وزير الخارجية الإيطالي متفائل بالتوصل الى اتفاق ايقاف إطلاق النار في لبنان

11/25/2024 11:27:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 25 - 11 (كونا) -- أعرب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الاثنين عن تفاؤله بشأن وقف الأعمال العدائية في لبنان خلال وقت قريب.
ودعا تاياني في مؤتمر صحفي عقب ترؤسه أول اجتماع لوزراء خارجية مجموعة الدول السبع في (فيوجي) قرب روما إلى تكثيف الجهود الدولية "لتحقيق هذا الهدف" مشددا على أهمية مواصلة فتح الحوار مع جميع الأطراف ومطالبا إياهم بالتحلي بضبط النفس والعمل من أجل ايقاف إطلاق النار في غزة ولبنان.
وفي موضوع مذكرتي الاعتقال الصادرتين عن محكمة الجنايات الدولية في حق كل من رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت أشار تاياني لصعوبة التوصل إلى "موقف لا لبس فيه بشأن هذا القرار" مضيفا أن الوزراء "يعملون على إيجاد اتفاق بشأن صياغة القرار المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية في بيانهم النهائي الذي سيصدر غدا".
وأضاف "قد لا نتفق مع الطريقة التي تصرفت بها حكومة (نتنياهو) في غزة لكني أعتقد أنه يجب علينا التفاوض مع نتنياهو لتحقيق السلام في لبنان وفلسطين".
من جانبه قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إنه قدم تقريرا للوزراء حول زيارته الأخيرة إلى الأردن ولبنان وعرض ملخصا لمنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة بشأن الوضع الكارثي في غزة.
وحذر بوريل من أن "لبنان سيتعرض للتفكك دون وقف لإطلاق النار وأن الآلاف سيموتون جوعا في غزة دون مساعدة إنسانية عاجلة".
وتأتي محادثات مجموعة السبع وسط حالة من عدم اليقين السياسي بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وحضر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المحادثات في بلدتي (فيوجي) و(أناغني) إلى جانب كل من وزراء خارجية بريطانيا وكندا والمانيا وفرنسا واليابان وايطاليا المضيفة.
وفي حين تركزت مناقشات اليوم على الوضع في الشرق الأوسط لاسيما في قطاع غزة ولبنان من المتوقع أن يناقش الوزراء غدا الثلاثاء موضوع أوكرانيا بحضور وزير خارجيتها أندريه سيبيغا. (النهاية)

أ ر ن / ر ج



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