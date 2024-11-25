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سوريا: إصابة مدنيين اثنين جراء قصف جوي لقوات الاحتلال على ريف حمص

11/25/2024 11:27:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 25 - 11 (كونا) -- أعلنت السلطات السورية اليوم الاثنين عن إصابة مدنيين اثنين جراء قصف جوي لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف منطقة (القصير) بريف حمص الجنوبي الغربي بالقرب من الحدود مع لبنان.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري قوله إنه "في حوالي الساعة التاسعة مساء اليوم شن الاحتلال الإسرائيلي عدوان جوي من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفا نقاط العبور التي استهدفها سابقا على الحدود السورية اللبنانية في منطقة (القصير) بريف حمص".
وأضاف المصدر أن العدوان أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح ووقوع خسائر مادية. (النهاية)

ع م ن / م م ج




MENAFN25112024000071011013ID1108925528

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