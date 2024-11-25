سوريا: إصابة مدنيين اثنين جراء قصف جوي لقوات الاحتلال على ريف حمص

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عمان - 25 - 11 (كونا) -- أعلنت السلطات السورية اليوم الاثنين عن إصابة مدنيين اثنين جراء قصف
جوي لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف منطقة (القصير) بريف حمص الجنوبي الغربي بالقرب من الحدود مع لبنان.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري قوله إنه "في حوالي الساعة التاسعة مساء اليوم شن الاحتلال الإسرائيلي عدوان جوي من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفا نقاط العبور التي استهدفها سابقا على الحدود السورية اللبنانية في منطقة (القصير) بريف حمص".
وأضاف المصدر أن العدوان أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح ووقوع خسائر مادية. (النهاية)
ع م ن / م م ج
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