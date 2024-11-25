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(النصر) السعودي يفوز على (الغرافة) القطري بدوري أبطال آسيا للنخبة

11/25/2024 11:27:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 25 – 11 (كونا) –- فاز نادي (النصر) السعودي على نادي (الغرافة) القطري بنتيجة (3 - 1) اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الخامسة لمباريات مجموعة غرب آسيا في دوري أبطال آسيا للنخبة.
وانتهى الشوط الأول من المباراة التي يستضيفها استاد البيت بالعاصمة القطرية (الدوحة) بالتعادل السلبي دون اهداف وفي الشوط الثاني استطاع (النصر) تسجيل ثلاثة اهداف عن طريق نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بالدقيقتين 46 و64 وانجيلو غابرييل بالدقيقة 58 فيما سجل خوسيلو ماتو هدف الغرافة الوحيد بالدقيقة 75.
وفي مباراة ثانية بإطار الجولة ذاتها تعادل (الريان) القطري و(برسيبوليس) الإيراني بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على استاد احمد بن علي في العاصمة (الدوحة).
وتقدم الفريق الإيراني عن طريق اللاعب فارشاد فرجي بالدقيقة 17 من الشوط الأول فيما عادل (الريان) النتيجة عبر اللاعب اشرف بن شرقي بالدقيقة 57 من الشوط الثاني.
ووفق نظام البطولة فقد تم توزيع الأندية ال 24 المشاركة إلى دوريين منفصلين يضم كل دوري 12 فريقا موزعين بين منطقتي الشرق والغرب على أن يخوض كل فريق في كل دوري ثماني مباريات مع ثمانية منافسين مختلفين في منطقته بواقع أربع مباريات على أرضه ومثلها خارج الأرض خلال الفترة ما بين 16 سبتمبر الماضي حتى 19 فبراير 2025. (النهاية)

س س س / م ع ح ع



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