(النصر) السعودي يفوز على (الغرافة) القطري بدوري أبطال آسيا للنخبة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 25 – 11 (كونا) –- فاز نادي (النصر) السعودي على نادي (الغرافة) القطري بنتيجة (3 - 1) اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الخامسة لمباريات مجموعة غرب آسيا في دوري أبطال آسيا للنخبة.
وانتهى الشوط الأول من المباراة التي يستضيفها استاد البيت بالعاصمة القطرية (الدوحة) بالتعادل السلبي دون اهداف وفي الشوط الثاني استطاع (النصر) تسجيل ثلاثة اهداف عن طريق نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بالدقيقتين 46 و64 وانجيلو غابرييل بالدقيقة 58 فيما سجل خوسيلو ماتو هدف الغرافة الوحيد بالدقيقة 75.
وفي مباراة
ثانية بإطار الجولة ذاتها تعادل (الريان) القطري و(برسيبوليس) الإيراني بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على استاد احمد بن علي في العاصمة (الدوحة).
وتقدم الفريق الإيراني عن طريق اللاعب فارشاد فرجي بالدقيقة 17 من الشوط الأول فيما عادل (الريان) النتيجة عبر اللاعب اشرف بن شرقي بالدقيقة 57 من الشوط الثاني.
ووفق نظام البطولة فقد تم توزيع الأندية ال 24 المشاركة إلى دوريين منفصلين يضم كل دوري 12 فريقا موزعين بين منطقتي الشرق والغرب على أن يخوض كل فريق في كل دوري ثماني مباريات مع ثمانية منافسين مختلفين في منطقته بواقع أربع مباريات على أرضه ومثلها خارج الأرض خلال الفترة ما بين 16 سبتمبر الماضي حتى 19 فبراير 2025. (النهاية)
س س س / م ع ح ع
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