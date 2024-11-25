الاردن يرحب بقرار (يونسكو) دعم استمرارية الأنشطة التعليمية لوكالة (أونروا)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عمان - 25 - 11 (كونا) -- رحبت وزارة الخارجية الاردنية اليوم الاثنين بقرار المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) لدعم استمرارية الأنشطة التعليمية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة في بيان صحفي دعم بلاده وترحيبها بالقرار الذي يأتي لدعم استمرارية عمل (أونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وللتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في التعليم
خصوصا بعد إقرار برلمان الاحتلال (الكنيست) لتشريعات تحظر أنشطة الوكالة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وطالب القضاة المجتمع الدولي باستمرار تقديم الدعم المالي والسياسي ل (أونروا) التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله وضمان استمرارها في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها.
واعتمد المجلس التنفيذي لل (يونسكو) في وقت سابق من اليوم خلال دورته الاستثنائية الثامنة بالأغلبية قرار دعم الأنشطة التعليمية ل (أونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة وتأكيد التزامها بتوفير التعليم للاجئين الفلسطينيين. (النهاية)
ع م ن / م ع ح ع
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