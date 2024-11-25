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الاردن يرحب بقرار (يونسكو) دعم استمرارية الأنشطة التعليمية لوكالة (أونروا)

11/25/2024 11:27:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 25 - 11 (كونا) -- رحبت وزارة الخارجية الاردنية اليوم الاثنين بقرار المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) لدعم استمرارية الأنشطة التعليمية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة في بيان صحفي دعم بلاده وترحيبها بالقرار الذي يأتي لدعم استمرارية عمل (أونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وللتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في التعليم خصوصا بعد إقرار برلمان الاحتلال (الكنيست) لتشريعات تحظر أنشطة الوكالة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
‏ وطالب القضاة المجتمع الدولي باستمرار تقديم الدعم المالي والسياسي ل (أونروا) التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله وضمان استمرارها في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها.
واعتمد المجلس التنفيذي لل (يونسكو) في وقت سابق من اليوم خلال دورته الاستثنائية الثامنة بالأغلبية قرار دعم الأنشطة التعليمية ل (أونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة وتأكيد التزامها بتوفير التعليم للاجئين الفلسطينيين. (النهاية)

ع م ن / م ع ح ع




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