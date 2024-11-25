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المدعي الخاص الأمريكي يطلب إسقاط قضيتين فيدراليتين ضد ترامب

11/25/2024 11:27:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 25 - 11 (كونا) -- تقدم المدعي الأمريكي الخاص جاك سميث اليوم الاثنين بطلب رسمي لإسقاط قضيتي محاولة تقويض نتائج انتخابات 2020 وإساءة استخدام وثائق سرية الفيدراليتين المتهم فيهما الرئيس المنتخب دونالد ترامب وذلك بناء على سياسة وزارة العدل التي تنص على عدم مقاضاة رئيس في منصبه.
وقال سميث الذي عينه المدعي العام الأمريكي (وزير العدل) ميريك غارلاند في نوفمبر من العام الماضي بمنصب المستشار الخاص للاشراف على تحقيقين منفصلين في كل من القضيتين في نص الطلب الذي رفعه لمحكمة العاصمة واشنطن التي تنظر فيهما "نتيجة للانتخابات التي أجريت في 5 نوفمبر 2024 سيتم تنصيب المتهم دونالد ترامب رئيسا في 20 يناير 2025.. لطالما كان موقف وزارة العدل هو أن دستور الولايات المتحدة يحظر توجيه الاتهام الفيدرالي وملاحقة الرئيس جنائيا".
وأشار إلى أنه "لم يسبق للوزارة والبلاد أن تواجه ظروفا مماثلة حيث تم إرجاع لائحة اتهام فيدرالية ضد مواطن من قبل هيئة محلفين كبرى ويكون هناك محاكمة جنائية جارية بالفعل عندما يتم انتخاب المتهم رئيسا".
ونوه بأنه "في مواجهة هذا الوضع غير المسبوق استشار مكتب المستشار الخاص مكتب المستشار القانوني التابع للوزارة والذي يعتبر تفسيره للمسائل الدستورية مثل تلك التي أثيرت هنا ملزما لمدعي الوزارة".
وأضاف "بعد دراسة متأنية قررت الوزارة أن آراء مكتب المستشار القانوني السابقة بشأن حظر الدستور لتوجيه الاتهام الفيدرالي وملاحقة الرئيس الحالي تنطبق على هذا الموقف وأنه نتيجة لذلك يجب رفض هذه الملاحقة قبل تنصيب المتهم".
وشدد على أن "هذا الحظر قاطع ولا يعتمد على خطورة الجرائم المنسوبة إلى المتهم أو قوة الأدلة التي قدمتها الحكومة أو مزايا الادعاء والتي تدعمها الحكومة بالكامل".
وأفاد بأنه "استنادا إلى تفسير الوزارة للدستور فإن الحكومة تتقدم بطلب رفض الدعوى دون المساس بالاتهام السابق" مشيرا إلى أن الحكومة "تشاورت مع محامي الدفاع الذي لم يعترض على هذا الطلب". (النهاية) ر س ر / م م ج

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