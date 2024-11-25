البحرين والامارات تعلنان بيانا مشتركا لتعزيز التعاون في برامج المحتوى الوطني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
المنامة - 25 - 11 (كونا) -- عقدت الفرق الفنية في وزارتي الصناعة بالبحرين والامارات اليوم الاثنين اجتماعا لمناقشة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين والتنسيق بشأن التعاون بين برامج المحتوى الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة وبرنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة (تكامل) في مملكة البحرين.
وقالت وكالة الانباء البحرينية إن وزارتي الصناعة البحرينية والاماراتية أصدرتا بيانا مشتركا حول التعاون المرتبط ببرامج المحتوى الوطني المبرمة في المنامة في يناير 2024.
وأشار البيان إلى استكمال الإجراءات اللازمة لتفعيل مذكرة التفاهم والتوافق على السماح للمنشآت الصناعية البحرينية بالتقدم لبرنامج المحتوى الوطني الإماراتي والحصول على شهادة البرنامج وفق الإجراءات والمعايير المتبعة مما يمكنها من المشاركة في مناقصات المشتريات الحكومية الاتحادية.
كما تم الاتفاق على فتح المجال للمنشآت الصناعية الإماراتية للاستفادة من برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة (تكامل) البحريني للحصول على أفضلية بنسبة 10 بالمئة شريطة استكمال إجراءات التأهيل عبر التقدم للبرنامج من خلال موقع وزارةالصناعة والتجارة الإلكتروني البحريني.
وفي هذا السياق أكد وزير الصناعة والتجارة البحريني عبدالله فخرو عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين مشيدا بأهمية هذه المبادرات في تعزيز الشراكات الاستراتيجية والتكامل بين البلدين بما يحقق النماء والازدهار المشترك ويجسد التوجيهات الحكيمة لقيادتي البلدين.
ومن جانبه أشار وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الاماراتي الدكتور سلطان الجابر إلى أن العلاقات الإماراتية البحرينية تمثل نموذجا للتكامل والتعاون مؤكدا أهمية التعاون بين برنامج المحتوى الوطني وبرنامج القيمة المحلية المضافة (تكامل) كخطوة استراتيجية لتحقيق التكامل الصناعي والتنمية المستدامة في البلدين الشقيقين.
وأوضح الجابر أن المبادرة تهدف إلى تعزيز مرونة واستدامة سلاسل الإمداد في البلدين ودعم تصنيع منتجات وطنية عالية الجودة بديلة للواردات مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز النمو الصناعي المستدام.
وأعرب عن الثقة بأن هذه الشراكة ستنعكس إيجابا على تنافسية ونمو شركات القطاع الخاص في البلدين ودورها في دعم جهود النمو الاقتصادي المستدام. (النهاية)
خ ن ع / ح م ف
MENAFN25112024000071011013ID1108925524
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