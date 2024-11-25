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البحرين والامارات تعلنان بيانا مشتركا لتعزيز التعاون في برامج المحتوى الوطني

11/25/2024 11:27:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 25 - 11 (كونا) -- عقدت الفرق الفنية في وزارتي الصناعة بالبحرين والامارات اليوم الاثنين اجتماعا لمناقشة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين والتنسيق بشأن التعاون بين برامج المحتوى الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة وبرنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة (تكامل) في مملكة البحرين.
وقالت وكالة الانباء البحرينية إن وزارتي الصناعة البحرينية والاماراتية أصدرتا بيانا مشتركا حول التعاون المرتبط ببرامج المحتوى الوطني المبرمة في المنامة في يناير 2024.
وأشار البيان إلى استكمال الإجراءات اللازمة لتفعيل مذكرة التفاهم والتوافق على السماح للمنشآت الصناعية البحرينية بالتقدم لبرنامج المحتوى الوطني الإماراتي والحصول على شهادة البرنامج وفق الإجراءات والمعايير المتبعة مما يمكنها من المشاركة في مناقصات المشتريات الحكومية الاتحادية.
كما تم الاتفاق على فتح المجال للمنشآت الصناعية الإماراتية للاستفادة من برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة (تكامل) البحريني للحصول على أفضلية بنسبة 10 بالمئة شريطة استكمال إجراءات التأهيل عبر التقدم للبرنامج من خلال موقع وزارةالصناعة والتجارة الإلكتروني البحريني.
وفي هذا السياق أكد وزير الصناعة والتجارة البحريني عبدالله فخرو عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين مشيدا بأهمية هذه المبادرات في تعزيز الشراكات الاستراتيجية والتكامل بين البلدين بما يحقق النماء والازدهار المشترك ويجسد التوجيهات الحكيمة لقيادتي البلدين.
ومن جانبه أشار وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الاماراتي الدكتور سلطان الجابر إلى أن العلاقات الإماراتية البحرينية تمثل نموذجا للتكامل والتعاون مؤكدا أهمية التعاون بين برنامج المحتوى الوطني وبرنامج القيمة المحلية المضافة (تكامل) كخطوة استراتيجية لتحقيق التكامل الصناعي والتنمية المستدامة في البلدين الشقيقين.
وأوضح الجابر أن المبادرة تهدف إلى تعزيز مرونة واستدامة سلاسل الإمداد في البلدين ودعم تصنيع منتجات وطنية عالية الجودة بديلة للواردات مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز النمو الصناعي المستدام.
وأعرب عن الثقة بأن هذه الشراكة ستنعكس إيجابا على تنافسية ونمو شركات القطاع الخاص في البلدين ودورها في دعم جهود النمو الاقتصادي المستدام. (النهاية)

خ ن ع / ح م ف




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