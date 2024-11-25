اعتقال شخص متورط بحادثة طرد مشبوه قرب مبنى السفارة الأمريكية في لندن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 25 - 11 (كونا) –- أعلنت شرطة العاصمة لندن اليوم الاثنين اعتقال شخص متورط في حادثة طرد مشبوه بالقرب من السفارة الأمريكية في لندن حيث فجرت الشرطة الطرد تفجيرا "متحكما به" يوم الجمعة الماضي.
وأوضحت شرطة العاصمة في بيان ان التحقيقات التي بدأتها منذ يوم الجمعة كشفت عن تورط المدعو دانيال بارمينتر (43 عاما) بعد تفتيش منزله واعتقاله.
وذكرت ان المتهم مثل امام محكمة صلح اليوم الاثنين وتحددت جلسة محاكمته في 23 ديسمبر المقبل.
وكانت شرطة العاصمة لندن أعلنت بتدوينة على منصة (إكس) "يمكننا أن نؤكد أن الانفجار القوي الذي تم الإبلاغ عنه في المنطقة منذ فترة قصيرة كان انفجارا متحكما به نفذه ضباط".
من جهتها أكدت سفارة الولايات المتحدة بلندن بتدوينة على منصة (إكس) يوم الجمعة الماضي اكتشاف الطرد المشبوه وقالت إنها ستقدم المزيد من التحديثات عند توفرها. (النهاية)
ن ب ش / م م ج
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