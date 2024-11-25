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اعتقال شخص متورط بحادثة طرد مشبوه قرب مبنى السفارة الأمريكية في لندن

11/25/2024 11:27:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 25 - 11 (كونا) –- أعلنت شرطة العاصمة لندن اليوم الاثنين اعتقال شخص متورط في حادثة طرد مشبوه بالقرب من السفارة الأمريكية في لندن حيث فجرت الشرطة الطرد تفجيرا "متحكما به" يوم الجمعة الماضي.
وأوضحت شرطة العاصمة في بيان ان التحقيقات التي بدأتها منذ يوم الجمعة كشفت عن تورط المدعو دانيال بارمينتر (43 عاما) بعد تفتيش منزله واعتقاله.
وذكرت ان المتهم مثل امام محكمة صلح اليوم الاثنين وتحددت جلسة محاكمته في 23 ديسمبر المقبل.
وكانت شرطة العاصمة لندن أعلنت بتدوينة على منصة (إكس) "يمكننا أن نؤكد أن الانفجار القوي الذي تم الإبلاغ عنه في المنطقة منذ فترة قصيرة كان انفجارا متحكما به نفذه ضباط".
من جهتها أكدت سفارة الولايات المتحدة بلندن بتدوينة على منصة (إكس) يوم الجمعة الماضي اكتشاف الطرد المشبوه وقالت إنها ستقدم المزيد من التحديثات عند توفرها. (النهاية)

ن ب ش / م م ج




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