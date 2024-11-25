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البنك الدولي: مصر يمكنها تحقيق نمو اقتصادي كبير من خلال العمل المناخي

11/25/2024 11:27:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 25 - 11 (كونا) -- اعتبر البنك الدولي اليوم الاثنين أن مصر يمكنها تحقيق نمو اقتصادي كبير من خلال العمل المناخي وتحويل مدنها إلى مراكز قادرة على الصمود وتحمل آثار تغير المناخ لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل.
وأوضح البنك الدولي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن "من شأن العمل المناخي الفعال والمستدام أن يمكن مصر من زيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها والحد من آثار تغير المناخ على الناس والشركات ومؤسسات الأعمال فضلا عن تعزيز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية".
وأضاف أن "مصر أطلقت أول استراتيجية وطنية بشأن تغير المناخ 2050 تضمنت مشروعات ذات أولوية قصوى من المقرر استكمالها بحلول عام 2030" مشيرا إلى تحديد البلاد "أهدافا طموحة لخفض الانبعاثات في قطاع الكهرباء بهدف الوصول إلى 42 بالمئة من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء بحلول عام 2030".
وأكد أن بيان الموازنة العامة للدولة المصرية للسنة المالية 2024 "تضمن خطة طموحة لزيادة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50 بالمئة من إجمالي الاستثمارات بحلول السنة المالية 2025 وهو ما يمثل زيادة كبيرة من 15 بالمئة فقط في السنة المالية 2021 ما يعكس التزام مصر بتوسيع نطاق المشروعات الصديقة للبيئة".
وأشار البنك الدولي إلى أن العمل المناخي له العديد من المنافع بالنسبة لمصر "أهمها الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة والممارسات المستدامة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة وتشجيع الابتكار".
في المقابل حذر البنك الدولي من عدم وجود جهود مستدامة للتصدي لتحديات تغير المناخ حيث تشير التقديرات إلى أن مصر "قد تواجه خسارة في إجمالي الناتج المحلي تتراوح من 2 الى 6 بالمئة بحلول عام 2060". (النهاية)

ع س ج / ر ج



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