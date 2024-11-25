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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش

11/25/2024 11:27:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت – وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غارات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من لبنان إلى 4768 قتيلا و 15699 جريحا من بينهم 14 قتيلا و73 جريحا في ال24 ساعة الماضية.
القاهرة - مصر تعلن إنقاذ 28 شخصا من حادث غرق مركب سياحي في شمال مدينة (مرسى علم) بمحافظة البحر الأحمر فيما تتواصل عمليات البحث للعثور على 17 مفقودا.
لندن - وزارة الخارجية البريطانية تعلن فرض عقوبات على 30 ناقلة نفط روسية تابعة لما يعرف ب"أسطول الشبح" ليبلغ إجمالي عدد الناقلات الروسية التي شملتها العقوبات البريطانية 73 ناقلة.
واشنطن - المدعي الأمريكي الخاص جاك سميث يتقدم بطلب رسمي لإسقاط قضيتين فدراليتين بمحاولة تقويض نتائج انتخابات 2020 وإساءة استخدام وثائق سرية والمتهم فيهما الرئيس المنتخب دونالد ترامب وذلك بناء على سياسة وزارة العدل التي تنص على عدم مقاضاة رئيس في منصبه.
لندن - شرطة العاصمة لندن تعلن اعتقال شخص متورط في حادثة طرد مشبوه بالقرب من السفارة الأمريكية في لندن حيث فجرت الشرطة الطرد تفجيرا "متحكما به" يوم الجمعة الماضي.
فيينا - تقرير جديد للأمم المتحدة يكشف عن أن 85 ألف امرأة وفتاة قتلت عمدا في جميع أنحاء العالم خلال العام الماضي ما يعني مقتل امرأة واحدة كل 10 دقائق. (النهاية) ر ج

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