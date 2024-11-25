موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت – وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غارات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من لبنان إلى 4768 قتيلا و 15699 جريحا من بينهم 14 قتيلا و73 جريحا في ال24 ساعة الماضية.
القاهرة - مصر تعلن إنقاذ 28 شخصا من حادث غرق مركب سياحي في شمال مدينة (مرسى علم) بمحافظة البحر الأحمر فيما تتواصل عمليات البحث للعثور على 17 مفقودا.
لندن - وزارة الخارجية البريطانية تعلن فرض عقوبات على 30 ناقلة نفط
روسية تابعة لما يعرف ب"أسطول الشبح" ليبلغ إجمالي عدد الناقلات الروسية التي شملتها العقوبات البريطانية 73 ناقلة.
واشنطن - المدعي الأمريكي الخاص جاك سميث يتقدم بطلب رسمي لإسقاط قضيتين فدراليتين بمحاولة تقويض نتائج انتخابات 2020 وإساءة استخدام وثائق سرية والمتهم فيهما الرئيس المنتخب دونالد ترامب وذلك بناء على سياسة وزارة العدل التي تنص على عدم مقاضاة رئيس في منصبه.
لندن - شرطة العاصمة لندن تعلن اعتقال شخص متورط في حادثة طرد مشبوه بالقرب من السفارة الأمريكية في لندن حيث فجرت الشرطة الطرد تفجيرا "متحكما به" يوم الجمعة الماضي.
فيينا - تقرير جديد للأمم المتحدة يكشف عن أن 85 ألف امرأة وفتاة قتلت عمدا في جميع أنحاء العالم خلال العام الماضي ما يعني مقتل امرأة واحدة كل 10 دقائق. (النهاية) ر ج
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