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قاضية فيدرالية تسقط تهمة محاولة تقويض نتائج انتخابات 2020 عن ترامب

11/25/2024 11:27:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 25 - 11 (كونا) -- قررت قاضية فيدرالية إسقاط التهمة المتعلقة بمحاولة تقويض نتائج انتخابات 2020 الرئاسية عن الرئيس المنتخب دونالد ترامب استجابة لطلب رسمي بهذا الشأن قدمه المحقق الخاص في القضية جاك سميث في وقت سابق من اليوم الاثنين مستندا على سياسة وزارة العدل بعدم مقاضاة رئيس حالي.
وقالت القاضية في محكمة العاصمة واشنطن الفيدرالية تانيا شوتكان في قرارها "بناء على الأسباب الموضحة في الرأي المرفق" بالاشارة إلى طلب سميث "فإن اقتراح اسقاط القضية يتم قبوله بموجب هذا (القرار) ويتم رفض لائحة الاتهام".
وجاء أمر القاضية استجابة لطلب رسمي رفعه سميث لمحكمة واشنطن الفيدرالية وقال في نصه "نتيجة للانتخابات التي أجريت في 5 نوفمبر 2024 سيتم تنصيب المتهم دونالد ترامب رئيسا في 20 يناير 2025 (...) ولطالما كان موقف وزارة العدل هو أن دستور الولايات المتحدة يحظر توجيه الاتهام الفيدرالي وملاحقة الرئيس جنائيا".
وأشار سميث الذي عينه المدعي العام الأمريكي (وزير العدل) ميريك غارلاند في نوفمبر من العام الماضي بمنصب المستشار الخاص للاشراف على تحقيقين منفصلين في قضيتي محاولة تقويض انتخابات 2020 وإساءة استخدام وثائق سرية إلى أنه "لم يسبق للوزارة والبلاد أن واجهت ظروفا مماثلة حيث تم إرجاع لائحة اتهام فيدرالية ضد مواطن من قبل هيئة محلفين كبرى ويكون هناك محاكمة جنائية جارية بالفعل عندما يتم انتخاب المتهم رئيسا".
ووفقا لتقارير إعلامية أمريكية فمن المتوقع كذلك أن يتم إسقاط التهم المتعلقة بالوثائق السرية التي يواجهها ترامب في ولاية (فلوريدا).
وقالت صحيفة (ذا هيل) الامريكية إن إسقاط القضية التي تتولى النظر فيها محكمة استئنافية لا تتطلب أمر قاض إذ أن إجراءات المحاكم المشابهة تسمح لكاتب المحكمة بالتوقيع على قرار إسقاط الدعوى. (النهاية)

ر س ر / ر ج



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