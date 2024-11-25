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للتملك في مشروع جوهرة المرجان بدرة البحرين((خليجي بنك)) يطرح عرضا تمويليا للأشقاء الخليجيين

11/25/2024 11:27:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬درة‭ ‬البحرين‭ ‬وخليجي‭ ‬بنك‭ ‬طرح‭ ‬عرض‭ ‬تمويلي‭ ‬خاص‭ ‬لزبائن‭ ‬درة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭. ‬صرح‭ ‬بذلك‭ ‬ياسر‭ ‬الحمادي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لدرة‭ ‬البحرين،‭ ‬الذي‭ ‬أضاف‭ ‬أنه‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬الإقبال‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬على‭ ‬الحجز‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬جوهرة‭ ‬المرجان‭ ‬بدرة‭ ‬البحرين‭ ‬وإبداء‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالتملك‭ ‬في‭ ‬المشروع‭ ‬المتميز،‭ ‬وحرصاً‭ ‬من‭ ‬درة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬جميع‭ ‬الوسائل‭ ‬الميسرة‭ ‬لزبائنها،‭ ‬تم‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬حلول‭ ‬تمويلية‭ ‬ميسرة‭ ‬ومشجعة‭ ‬لتوفير‭ ‬التمويل‭ ‬المريح‭ ‬لمن‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬التملك‭ ‬من‭ ‬الإخوة‭ ‬الخليجيين،‭ ‬وبناء‭ ‬عليه‭ ‬تم‭ ‬طرح‭ ‬العرض‭ ‬التمويلي‭ ‬المتميز‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬لتوفير‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬للأشقاء‭.‬

وأوضح‭ ‬الحمادي‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬التملك‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬درة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأشقاء‭ ‬الخليجيين‭ ‬بلغت‭ ‬15 % ‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬المشروع‭ ‬الثلاث‭ ‬الأولى‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تزيد‭ ‬نسبة‭ ‬تملكهم‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬إلى‭ ‬40 % ‭.‬

وأشاد‭ ‬الحمادي‭ ‬بالعلاقة‭ ‬الوثيقة‭ ‬مع‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتعاونهم‭ ‬المتميز‭ ‬لتقديم‭ ‬عروض‭ ‬تمويلية‭ ‬لزبائن‭ ‬درة‭ ‬البحرين،‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬الذي‭ ‬أشاد‭ ‬بتعاونه‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬عروض‭ ‬مختلفة‭ ‬للراغبين‭ ‬في‭ ‬التملك‭ ‬في‭ ‬درة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬صرحت‭ ‬أميرة‭ ‬العباسي‭ ‬مدير‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬بخليجي‭ ‬بنك‭ ‬بأنه‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬العلاقة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬درة‭ ‬البحرين‭ ‬كأحد‭ ‬أكبر‭ ‬المطورين‭ ‬العقاريين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وبناءً‭ ‬على‭ ‬توجهات‭ ‬البنك‭ ‬لتوفير‭ ‬جميع‭ ‬الحلول‭ ‬التمويلية‭ ‬لمختلف‭ ‬الزبائن،‭ ‬تم‭ ‬طرح‭ ‬هذا‭ ‬العرض‭ ‬التمويلي‭ ‬المتميز‭ ‬الذي‭ ‬يخدم‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬التملك‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬جوهرة‭ ‬المرجان‭ ‬بدرة‭ ‬البحرين،‭ ‬الذي‭ ‬يطرح‭ ‬لأول‭ ‬مرة،‭ ‬حيث‭ ‬يقدم‭ ‬العرض‭ ‬فترة‭ ‬سماح‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬مع‭ ‬دفع‭ ‬أرباح‭ ‬التمويل‭ ‬فقط،‭ ‬وتمويل‭ ‬إجارة‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬سنة،‭ ‬بنسب‭ ‬أرباح‭ ‬تنافسية‭.‬


‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬جوهرة‭ ‬المرجان‭ ‬يمثل‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬درة‭ ‬البحرين،‭ ‬ويتكون‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬فيلا‭ ‬فاخرة‭ ‬مطلة‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬تضاف‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬1200‭ ‬فيلا‭ ‬تمثل‭ ‬مراحل‭ ‬المشروع‭ ‬الثلاث‭ ‬الأولى‭. ‬ومن‭ ‬المخطط‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬البناء‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬وتسليم‭ ‬الوحدات‭ ‬إلى‭ ‬الملاك‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2026‭.‬

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