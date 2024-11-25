للتملك في مشروع جوهرة المرجان بدرة البحرين((خليجي بنك)) يطرح عرضا تمويليا للأشقاء الخليجيين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت درة البحرين وخليجي بنك طرح عرض تمويلي خاص لزبائن درة البحرين من الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي. صرح بذلك ياسر الحمادي الرئيس التنفيذي لدرة البحرين، الذي أضاف أنه نظراً إلى الإقبال الكبير من قبل الأشقاء في دول مجلس التعاون على الحجز في مشروع جوهرة المرجان بدرة البحرين وإبداء الاهتمام بالتملك في المشروع المتميز، وحرصاً من درة البحرين على توفير جميع الوسائل الميسرة لزبائنها، تم التفكير في حلول تمويلية ميسرة ومشجعة لتوفير التمويل المريح لمن يرغب في التملك من الإخوة الخليجيين، وبناء عليه تم طرح العرض التمويلي المتميز من قبل خليجي بنك لتوفير هذه الفرصة للأشقاء.
وأوضح الحمادي أن نسبة التملك في مشروع درة البحرين من قبل الأشقاء الخليجيين بلغت 15 % في مراحل المشروع الثلاث الأولى ومن المتوقع أن تزيد نسبة تملكهم في المرحلة الرابعة إلى 40 % .
وأشاد الحمادي بالعلاقة الوثيقة مع الكثير من البنوك في مملكة البحرين وتعاونهم المتميز لتقديم عروض تمويلية لزبائن درة البحرين، من ضمنها خليجي بنك الذي أشاد بتعاونه في تقديم عروض مختلفة للراغبين في التملك في درة البحرين من داخل البحرين وخارجها.
من جانبها صرحت أميرة العباسي مدير الخدمات المصرفية للأفراد بخليجي بنك بأنه من منطلق العلاقة الاستراتيجية مع درة البحرين كأحد أكبر المطورين العقاريين في مملكة البحرين، وبناءً على توجهات البنك لتوفير جميع الحلول التمويلية لمختلف الزبائن، تم طرح هذا العرض التمويلي المتميز الذي يخدم الأشقاء في دول الخليج الراغبين في التملك في مشروع جوهرة المرجان بدرة البحرين، الذي يطرح لأول مرة، حيث يقدم العرض فترة سماح تصل إلى 5 سنوات مع دفع أرباح التمويل فقط، وتمويل إجارة يصل إلى 15 سنة، بنسب أرباح تنافسية.
الجدير بالذكر أن مشروع جوهرة المرجان يمثل المرحلة الرابعة من مشروع درة البحرين، ويتكون من 200 فيلا فاخرة مطلة على البحر تضاف إلى ما يزيد على 1200 فيلا تمثل مراحل المشروع الثلاث الأولى. ومن المخطط البدء في عمليات البناء في بداية عام 2025، وتسليم الوحدات إلى الملاك مع نهاية عام 2026.
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