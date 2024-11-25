طيران الإمارات تتسلم أولى طائراتها الإيرباص A350

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تحتفل طيران الإمارات اليوم بإنجاز مهم على صعيد أسطولها مع تسلمها أول طائرة من طراز الإيرباص
A 350. وتعد الطائرة التي تحمل ترخيص
A 6- EXA
أول طائرة من بين 65 طائرة
A 350
سيتم تسليمها للناقلة على مدار السنوات القليلة المقبلة، وذلك في أول عملية تسليم نوع جديد من الطائرات ينضم إلى أسطول طيران الإمارات منذ عام 2008.
تم تسليم الطائرة رسمياً صباح اليوم إلى طيران الإمارات ومن المقرر أن تقلع في رحلتها من تولوز
إلى دبي اليوم في الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي.
يمكن لعشاق الطيران ومحبي طائرة الإيرباص
A 350
متابعة الرحلة في الوقت الفعلي على
Flight Radar 24. وبمجرد هبوط طائرة الإمارات
A 350
في دبي، سيتم وضع اللمسات النهائية على الطائرة في المركز الهندسي لطيران الإمارات قبل الكشف عنها رسمياً في فعالية خاصة في وقت لاحق من هذا الأسبوع. كانت رحلة التسليم لأحدث عضو في أسطول طيران الإمارات مدعومة بمزيج من وقود الطائرات ووقود الطيران المستدام (ساف). وستدخل الطائرة الخدمة رسمياً في 3 يناير (كانون الثاني) في رحلتها إلى وجهتها الأولى، إدنبرة، تليها 8 وجهات أخرى في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا وأوروبا.
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