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طيران الإمارات تتسلم أولى طائراتها الإيرباص A350

11/25/2024 11:27:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تحتفل‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬اليوم‭ ‬بإنجاز‭ ‬مهم‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬أسطولها‭ ‬مع‭ ‬تسلمها‭ ‬أول‭ ‬طائرة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬الإيرباص‮
 A 350‭. ‬وتعد‭ ‬الطائرة‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬ترخيص‮
 A 6- EXA
‬أول‭ ‬طائرة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬65‭ ‬طائرة‮
 A 350‮
‬سيتم‭ ‬تسليمها‭ ‬للناقلة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬السنوات‭ ‬القليلة‭ ‬المقبلة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬عملية‭ ‬تسليم‭ ‬نوع‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬الطائرات‭ ‬ينضم‭ ‬إلى‭ ‬أسطول‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2008‭.‬

تم‭ ‬تسليم‭ ‬الطائرة‭ ‬رسمياً‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬إلى‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تقلع‭ ‬في‭ ‬رحلتها‭ ‬من‭ ‬تولوز‮
‬إلى‭ ‬دبي‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الرابعة‭ ‬عصراً‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭.‬

يمكن‭ ‬لعشاق‭ ‬الطيران‭ ‬ومحبي‭ ‬طائرة‭ ‬الإيرباص‮
 A 350‮
‬متابعة‭ ‬الرحلة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الفعلي‭ ‬على‮
 Flight ‭ ‬ Radar ‭ ‬24‭. ‬وبمجرد‭ ‬هبوط‭ ‬طائرة‭ ‬الإمارات‮
 A 350‮
‬في‭ ‬دبي،‭ ‬سيتم‭ ‬وضع‭ ‬اللمسات‭ ‬النهائية‭ ‬على‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الهندسي‭ ‬لطيران‭ ‬الإمارات‭ ‬قبل‭ ‬الكشف‭ ‬عنها‭ ‬رسمياً‭ ‬في‭ ‬فعالية‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭. ‬كانت‭ ‬رحلة‭ ‬التسليم‭ ‬لأحدث‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬أسطول‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬مدعومة‭ ‬بمزيج‭ ‬من‭ ‬وقود‭ ‬الطائرات‭ ‬ووقود‭ ‬الطيران‭ ‬المستدام‭ (‬ساف‭). ‬وستدخل‭ ‬الطائرة‭ ‬الخدمة‭ ‬رسمياً‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬يناير‭ (‬كانون‭ ‬الثاني‭) ‬في‭ ‬رحلتها‭ ‬إلى‭ ‬وجهتها‭ ‬الأولى،‭ ‬إدنبرة،‭ ‬تليها‭ ‬8‭ ‬وجهات‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وغرب‭ ‬آسيا‭ ‬وأوروبا‭.‬

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