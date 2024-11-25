شراكة استراتيجية بين AFS وpaytic لتعزيز إدارة برامج البطاقات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬العربية‭ (‬ AFS ‭)‬،‭ ‬المزود‭ ‬الرائد‭ ‬لحلول‭ ‬الدفع‭ ‬الرقمية‭ ‬وأداة‭ ‬تمكين‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وإفريقيا،‭ ‬عن‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬استراتيجية‭ ‬مع‭ ‬شركة PayTic ‭ ‬،‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬تقدم‭ ‬خدمات‭ ‬البرمجيات‭ ‬كخدمة‭ (‬ SaaS ‭) ‬ومتخصصة‭ ‬في‭ ‬الأتمتة‭ ‬الشاملة‭ ‬للعمليات‭ ‬المعقدة‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬البطاقات‭. ‬تشمل‭ ‬حلولهم‭ ‬إدارة‭ ‬الاعتراضات‭ (‬ Chargeback ‭ ‬ Management ‭)‬،‭ ‬وتسوية‭ ‬البيانات‭ ‬المعيارية‭ ‬والمخصصة،‭ ‬وتحسين‭ ‬رسوم‭ ‬الشبكات،‭ ‬والتقارير‭ ‬التنظيمية،‭ ‬مما‭ ‬يساهم‭ ‬جميعًا‭ ‬في‭ ‬تبسيط‭ ‬العمليات‭ ‬لتحقيق‭ ‬كفاءة‭ ‬أكبر‭ ‬وقابلية‭ ‬للتوسع‭. ‬ستدعم‭ ‬ PayTic ‭ ‬العمليات‭ ‬الداخلية‭ ‬لـ‭ ‬ AFS ‭ ‬ستوفر‭ ‬حلول‭ ‬الأتمتة‭ ‬الخلفية‭ ‬لعملاء‭ ‬ AFS ‭ ‬الحاليين‭ ‬والبنوك‭ ‬الإقليمية،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تبسيط‭ ‬العمليات‭ ‬اليومية،‭ ‬وزيادة‭ ‬الإنتاجية،‭ ‬وتقليل‭ ‬المخاطر،‭ ‬وتقديم‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬أكبر‭.‬

وقال‭ ‬السيد‭ ‬غسان‭ ‬مرديني،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للعمليات‭ ‬في AFS ‭ : ‬‮«‬تمثل‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬ PayTic ‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬المستقبل‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬ AFS ‭. ‬سيسهم‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬تبسيط‭ ‬عملياتنا‭ ‬وتحسين‭ ‬كفاءة‭ ‬إدارة‭ ‬برامج‭ ‬البطاقات،‭ ‬مما‭ ‬يوفر‭ ‬لعملائنا‭ ‬أدوات‭ ‬وحلولاً‭ ‬متقدمة‭ ‬تمكّنهم‭ ‬من‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬المشهد‭ ‬المالي‭ ‬المعقد‭ ‬اليوم‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬فعالية‭ ‬وأمانًا‭. ‬تهدف‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬معايير‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وأفريقيا‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬السيد‭ ‬عماد‭ ‬بو‭ ‬مهدي،‭ ‬مؤسس‭ ‬ومدير‭ ‬شركة‭ ‬ PayTic ‭ ‬التنفيذي‭: ‬‮«‬ AFS ‭ ‬هي‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬ونحن‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬التي‭ ‬ستتيح‭ ‬لنا‭ ‬تقديم‭ ‬سجلنا‭ ‬الحافل‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬إلى‭ ‬جمهور‭ ‬أوسع،‭ ‬مما‭ ‬يحقق‭ ‬فوائد‭ ‬للبنوك‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة‭. ‬معًا،‭ ‬نسعى‭ ‬لتحسين‭ ‬الكفاءة‭ ‬التشغيلية‭ ‬وإدارة‭ ‬برامج‭ ‬البطاقات،‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬التزامنا‭ ‬المشترك‭ ‬بتطوير‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬وتقديم‭ ‬قيمة‭ ‬استثنائية‭ ‬لعملائنا‮»‬‭. ‬تؤكد‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬التزام‭ ‬ AFS ‭ ‬بالابتكار‭ ‬وتقديم‭ ‬حلول‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬دمج‭ ‬حلول PayTic ‭ ‬،‭ ‬ستواصل‭ ‬ AFS ‭

‬دعم‭ ‬البنوك‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬المالية‭.‬