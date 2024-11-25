شراكة استراتيجية بين AFS وpaytic لتعزيز إدارة برامج البطاقات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت شركة الخدمات المالية العربية ( AFS )، المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية وأداة تمكين التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة PayTic ، وهي شركة تقدم خدمات البرمجيات كخدمة ( SaaS ) ومتخصصة في الأتمتة الشاملة للعمليات المعقدة في برامج البطاقات. تشمل حلولهم إدارة الاعتراضات ( Chargeback Management )، وتسوية البيانات المعيارية والمخصصة، وتحسين رسوم الشبكات، والتقارير التنظيمية، مما يساهم جميعًا في تبسيط العمليات لتحقيق كفاءة أكبر وقابلية للتوسع. ستدعم PayTic العمليات الداخلية لـ AFS ستوفر حلول الأتمتة الخلفية لعملاء AFS الحاليين والبنوك الإقليمية، مما يسهم في تبسيط العمليات اليومية، وزيادة الإنتاجية، وتقليل المخاطر، وتقديم قيمة مضافة أكبر.
وقال السيد غسان مرديني، الرئيس التنفيذي للعمليات في AFS : «تمثل شراكتنا مع PayTic خطوة مهمة نحو المستقبل بالنسبة لنا في AFS . سيسهم هذا التعاون في تبسيط عملياتنا وتحسين كفاءة إدارة برامج البطاقات، مما يوفر لعملائنا أدوات وحلولاً متقدمة تمكّنهم من التعامل مع المشهد المالي المعقد اليوم بشكل أكثر فعالية وأمانًا. تهدف هذه الشراكة إلى وضع معايير جديدة في قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا».
من جانبه، قال السيد عماد بو مهدي، مؤسس ومدير شركة PayTic التنفيذي: « AFS هي رائدة في قطاع التكنولوجيا المالية، ونحن نتطلع إلى هذه الشراكة التي ستتيح لنا تقديم سجلنا الحافل من الحلول المبتكرة إلى جمهور أوسع، مما يحقق فوائد للبنوك والمؤسسات المالية في جميع أنحاء المنطقة. معًا، نسعى لتحسين الكفاءة التشغيلية وإدارة برامج البطاقات، بما يدعم التزامنا المشترك بتطوير التكنولوجيا المالية وتقديم قيمة استثنائية لعملائنا». تؤكد هذه الشراكة التزام AFS بالابتكار وتقديم حلول متقدمة في قطاع التكنولوجيا المالية. ومن خلال دمج حلول PayTic ، ستواصل AFS
دعم البنوك والمؤسسات المالية لتحقيق أهدافها المالية.
MENAFN25112024000055011008ID1108925491
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.