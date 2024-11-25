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فترة توقف منافسات دوري المحترفين إيجابية أم سلبية؟

11/25/2024 11:24:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان – تشكل فترة التوقف الحالية لدوري المحترفين لكرة القدم، حالة إيجابية لبعض الفرق، وسلبية لفرق أخرى، في ظل تباين ظروف وأوضاع الأندية ماديا وفنيا.
الظروف المالية الصعبة، جعلت من فترة التوقف فترة سلبية جدا من الناحية الفنية، بعد أن توقفت تلك الفرق عن التدريبات، احتجاجا على تأخر الرواتب الشهرية، وهو ما ينطبق على فريق العقبة المحتجب عن التدريبات منذ فترة طويلة، بسبب عدم تسلم الرواتب، ما يوحي برؤية فريق متهالك فنيا وبدنيا عند استئناف المنافسات، خاصة أن تلك الأوضاع المالية الصعبة تسببت أيضا في استقالة المدير الفني رائد الداود.
كما استثمر لاعبو الجزيرة فترة التوقف، لإيصال رسالتهم للإدارة بضرورة صرف المستحقات، من خلال الاحتجاب عن التدريبات لأيام عدة، ما يؤثر على تحضيراتهم الفنية والبدنية.
فترة التوقف ربما تستثمرها بعض الأندية بشكل إيجابي، من خلال إعادة تقييم الفريق، والعمل على معالجة السلبيات وتعزيز الإيجابيات، وهو ما ينطبق على أندية مثل الفيصلي الذي يسعى مدربه الجديد جمال أبو عابد، إلى إعادة ترتيب الفريق بشكل أفضل، املا في تحسن النتائج.
ويؤكد المتابعون للشأن الرياضي المحلي، أن سلبيات فترة التوقف أكثر من إيجابياتها، بسبب الوضع المالي الصعب الذي يؤثر بشكل واضح على الإعداد الفني والبدني والنفسي للاعبين، مع وجود إيجابيات كون هذه الفترة فرصة لتصويب الأخطاء الفنية والتقاط الأنفاس وإعادة تصويب المسار، قبل استئناف منافسات الدوري اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، بإقامة مباريات الأسبوع العاشر، حيث استفادت الفرق التي ودعت بطولة الدرع من الدور الأول من 20 يوما لإعادة ترتيب أوراقها الفنية.
واستثمرت الأجهزة الفنية لعدد من الفرق فترة التوقف والخروج المبكر من بطولة الدرع لخوض مباريات ودية أملا في زيادة الانسجام لإعادة ترتيب أوراقها، من خلال العمل على تعزيز الإيجابيات ومعالجة السلبيات، ومنه فرق الفيصلي وشباب الأردن والرمثا والصريح، كما أن فترة التوقف كانت فرصة لاستشفاء اللاعبين والعمل على تجهيز اللاعبين المصابين وتجريب عدد من لاعبي الفئات العمرية خصوصا أن بداية الموسم كانت سريعة.
ويرى المحاضر الآسيوي زيادة عكوبة، أن فترة التوقف الحالية ستكون سلبية على الفرق لعدم وجود لياقة المباريات، وسيكون لها أضرار واضحة على الفرق وخصوصا التي خرجت مبكرا من بطولة الدرع.
وتوقع عكوبة أن تواجه الفرق صعوبات فنية خلال أول مباراتين بعد استئناف منافسات الدوري وخصوصا الفرق التي ودعت الدرع ولم تلعب مباريات ودية، على عكس "الثنائي "الحسين إربد والوحدات اللذان يشاركان في دوري أبطال آسيا 2 وكانا متواجدين في نصف نهائي الدرع، إضافة إلى فريق السلط بطل المسابقة عن جدارة وفريق الصريح " المجتهد".
وأكد المدير الفني لفريق السلط الذي قاده لأول لقب في تاريخه هيثم الشبول، أن السلط استفاد من بطولة الدرع والاستمرار في خوض المباريات من الناحيتين الفنية والبدنية وسيعمل على استثمارها خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف في تصريح لـ"الغد: "الأهم أن الفريق يسير بطريقة تصاعدية في مباريات الدوري الأخيرة، والفوز بالدرع يشكل حافزا للاعبين، الفريق في الجانب البدني بحالة جيدة وتكتيكيا الأمور تسير بشكل مدروس، والفريق يطبق أكثر من طريقة وأكثر من أسلوب، كما قمنا بتطوير بعض الجوانب التكتيكية بالفريق".
وقال المتابع يوسف الشمالي: "إن بعض الفرق تستفيد من فترة التوقف في ظل تجمع فرقها بشكل كامل، وبالتالي إمكانية إجراء التدريبات اليومية بحضور جميع اللاعبين، فيما هناك فرق تتأثر سلبا بفترة التوقف بسبب تواجد عدد كبير من لاعبيها في صفوف المنتخب الوطني، وتعد فترة التوقف فرصة للأجهزة الفنية من أجل إعادة ترتيب الأوراق، وتصويب الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال الأسابيع الماضية من الدوري".
وأضاف: "المشكلة في فترات التوقف بدوري المحترفين أنها تزيد من معاناة الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين بسبب عدم قدرة الإدارة على تلبية المتطلبات المالية، مما يشكل ضربة لبرنامج الإعداد الفني ويحرج المدربين، ويساهم في الغيابات المتكررة للاعبين عن التدريبات، وهذا ينعكس سلبيا على الأداء الفني للفرق خلال الأسابيع المقبلة.

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