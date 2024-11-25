عيرا يتصدر وشباب الحسين يطارده في طائرة الممتاز

عيرا يتصدر وشباب الحسين يطارده في طائرة الممتاز
التاريخ
11/25/2024 11:24:57 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان-الغد- واصل فريق عيرا صدارته للدوري الممتاز لكرة الطائرة ، وذلك بعد فوزه على البقعة بنتيجة 3-0، بواقع 25-17، 25-16، و 25-22، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة، بعد المباراة التي جرت في صالة قصر الرياضة، ضمن ختام الجولة الثامنة من المنافسات.
ولحساب ذات الجولة، واصل فريق شباب الحسين مطاردة المتصدر، بالفوز على مليح بنتيجة 3-0، بواقع 25-6، و 25-7 ، و25-16، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة.
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