مسؤول إسرائيلي: حماس ستبقى وحدها في المعركة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقلت القناة 7 العبرية
عن مسؤول سياسي، أن "الحرب لم تنته ووقف إطلاق النار سيتم اختباره في الميدان".
وقال المسؤول: "حماس
ستبقى وحدها في المعركة وربما هذا سيسرع التوصل لصفقة تبادل".
وفي اليوم الـ417 من
العدوان على غزة، استشهد نحو 11 فلسطينيا وأصيب آخرون في قصف للاحتلال على مناطق
بالقطاع، وما زال شمال القطاع محاصرا لليوم 53 وسط موجة برد وأمطار تضرب المنطقة.
سياسيا، قال وزير
المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه يجب احتلال قطاع غزة
وجعل عدد سكانه أقل من نصف عددهم اليوم، مشيرا إلى أن لدى "إسرائيل"
الفرصة لفعل ذلك مع إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
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