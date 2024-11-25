مسؤول إسرائيلي: حماس ستبقى وحدها في المعركة

نقلت القناة 7 العبرية عن مسؤول سياسي، أن "الحرب لم تنته ووقف إطلاق النار سيتم اختباره في الميدان".



وقال المسؤول: "حماس ستبقى وحدها في المعركة وربما هذا سيسرع التوصل لصفقة تبادل".

وفي اليوم الـ417 من العدوان على غزة، استشهد نحو 11 فلسطينيا وأصيب آخرون في للاحتلال على مناطق بالقطاع، وما زال شمال القطاع محاصرا لليوم 53 وسط موجة برد وأمطار تضرب المنطقة.



سياسيا، قال وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه يجب احتلال قطاع غزة وجعل عدد سكانه أقل من نصف عددهم اليوم، مشيرا إلى أن لدى "إسرائيل" الفرصة لفعل ذلك مع إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.