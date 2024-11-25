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رسميا.. القضاء الأميركي ينتصر لترامب

11/25/2024 11:24:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أصدر القضاء الأميركي الاثنين، قرارا يقضي برد الدعوى المرفوعة ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها قبل أربع سنوات.
وكان المستشار الخاص جاك سميث طلب في وقت سابق الاثنين من القاضية تانيا تشوتكان ردّ هذه الدعوى؛ وذلك لأنّ سياسة وزارة العدل تنصّ على عدم ملاحقة رئيس يمارس مهام منصبه، وهو ما سيكون عليه الحال مع ترامب بعد أن يؤدي اليمين الدستورية في 20 كانون الثاني/ يناير المقبل.

وفي وقت سابق، تقدم المدعي الخاص الأميركي جاك سميث بطلب رفض القضية المرفوعة ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020.

وقال سميث في مذكرة رفعها إلى القاضية التي تتولى النظر في هذه القضية، إنه يجب رفض الدعوى في ضوء سياسة وزارة العدل بعدم مقاضاة رئيس في منصبه.

وعلى الفور، رحب فريق ترامب بما اعتبره "انتصارا كبيرا".

وفي تعليق على منصته "تروث سوشال" علق ترامب بقوله إن هذه القضايا "فارغة ولا أسس قانونية لها وما كان يجب رفعها".

وأضاف ترامب: "لقد تم إهدار أكثر من 100 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب في معركة الحزب الديمقراطي ضد خصمهم السياسي، الذي هو أنا"، مشددا على أن "أمرا كهذا لم يسبق أن حدث في بلدنا"، وفق تعبيره.

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