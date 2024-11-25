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لبنان: نتوقع الإعلان عن تسوية مع إسرائيل خلال 36 ساعة

11/25/2024 11:24:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نقلت وكالة "رويترز" عن 4 مصادر لبنانية رفيعة المستوى قولها "نتوقع أن يعلن الرئيسان بايدن وماكرون عن وقف إطلاق النار في لبنان خلال 36 ساعة".
وتوقع مسؤولون صهاينة الأحد، أن يتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان خلال أيام في ظل التقدم بالمفاوضات، محذرين من أن عدم فعل ذلك يعني أن الأمر "سيستغرق وقتا طويلا"، وذلك بعد أنباء عن موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الاتفاق المطروح.

في حين جدد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب التزام بلاده بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية عن مسؤول سياسي تأكيده أنه خلال "أيام وربما أقل سيتم توقيع اتفاق التسوية في لبنان".

وقال مسؤولون صهاينة للصحيفة إن "تل أبيب" تعتزم تكثيف الهجمات في العاصمة بيروت من أجل تقليص قدرات حزب الله بشكل أكبر قبل وقف إطلاق النار، وسط تخوفات من تكثيف وتيرة إطلاق النار من لبنان حتى يتم التوصل إلى اتفاق.

وصرح السفير الصهيوني لدى واشنطن مايك هرتسوغ بأن الاتفاق صار قريبا، مشيرا إلى أن ذلك قد يحدث خلال أيام.

كما نقلت القناة الـ12 العبرية عن مصدر صهيوني قوله إنه ما تزال هناك قضايا يتم نقاشها، لكن الإعلان عن اتفاق مع لبنان ممكن خلال أيام.

من جانبه، أكد موقع والا الصهيوني نقلا عن مصادر مطلعة أنه "إذا لم يتم توقيع الاتفاق الآن فسيستغرق الأمر وقتا طويلا".

وأشار إلى أن حزب الله زاد في الأيام الماضية نطاق هجماته على الكيان الصهيوني مع توقعات بقرب التوصل لاتفاق مع لبنان، بعد استهدافه تل أبيب الوسطى وإطلاقه على الاحتلال أكثر من 350 صاروخا.

كما طالب الوزير في وزارة المالية الصهيونية زئيف إلكين الجيش الاحتلالي بتكثيف الضربات على حزب الله لدفعه للموافقة على الاتفاق، وفق وصفه.

وبرغم الأنباء عن قرب التوصل لاتفاق، فقد ذكرت وسائل الإعلام الصهيونية أن بعض النقاط الخلافية ما تزال قيد البحث.

ووافق نتنياهو على التحرك نحو وقف إطلاق النار في لبنان، وفق وسائل إعلام صهيونية.

وقالت هيئة البث العبرية إن "تل أبيب" أعطت المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين الضوء الأخضر للمضي قدما نحو توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان.

وكان المبعوث الأميركي هدد لبنان والاحتلال بالانسحاب من الوساطة في حال عدم التوصل لاتفاق قريبا، مشددا على أن "التفاهمات جاهزة".

وكان المبعوث الأميركي ناقش الاقتراح المكون من 13 نقطة والذي يدعو إلى هدنة لمدة 60 يوما ونشر الجيش اللبناني في جنوب البلاد، خلال جولته المكوكية في وقت سابق من هذا الأسبوع بين لبنان والكيان الصهيوني، والتي تسارعت بعدها وتيرة الضربات الصهيونية.

وتركز الجهود الدبلوماسية على وقف إطلاق النار بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي اعتمدته الأمم المتحدة في عام 2006 وأفضى إلى إنهاء حرب بين حزب الله و"إسرائيل" من خلال فرض وقف إطلاق النار.

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