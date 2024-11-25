سموتريتش: يجب احتلال قطاع غزة
التاريخ
11/25/2024 11:24:27 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقلت هيئة البث العبرية
عن وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قوله إنه يجب
احتلال قطاع غزة وجعل عدد سكانه أقل من نصف عددهم اليوم.
وأضاف: "لدينا
فرصة مع إدارة ترامب
لتشجيع الهجرة الطوعية من غزة وخلال عامين يمكن تقليص عدد
الفلسطينيين للنصف".
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