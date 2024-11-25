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سموتريتش: يجب احتلال قطاع غزة

11/25/2024 11:24:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نقلت هيئة البث العبرية عن وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قوله إنه يجب احتلال قطاع غزة وجعل عدد سكانه أقل من نصف عددهم اليوم.
وأضاف: "لدينا فرصة مع إدارة ترامب لتشجيع الهجرة الطوعية من غزة وخلال عامين يمكن تقليص عدد الفلسطينيين للنصف".

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