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إصابات وأضرار مادية في نهاريا جراء سقوط صواريخ لحزب الله

11/25/2024 11:24:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت الشرطة الإسرائيلية في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، سقوط 3 مصابين وتضرر مبنى جراء سقوط صواريخ في "نهاريا" أطلقها حزب الله من لبنان.
وكانت هيئة الإسعاف الإسرائيلية أفادت في وقت سابق، بإصابة شخصين أحدهما جروحه خطيرة في حصيلة أولية لسقوط صواريخ في نهاريا، قبل أن تعلن الشرطة ارتفاع الحصيلة إلى 3.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية أيضا بتضرر مبنى وعدد من المركبات في نهاريا بسبب سقوط الصواريخ.

بدوره، ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد نحو 10 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الغربي وأنه اعترض بعضها.

وأظهرت مقاطع فيديو محاولات الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعتراض صواريخ فوق نهاريا، بالتزامن مع سماع صفارات الإنذار في عدد من المدن والبلدات بالقرب من الحدود اللبنانية.

ونقلا عن موقع "الجزيرة نت"، أصدر حزب الله منذ صباح أمس الاثنين، 20 بيانا عن مهمات قتالية نفذها، شملت رشقات صاروخية وهجمات بمسيرات انقضاضية استهدفت بلدات ومدنا من بينها نهاريا.

وتأتي هذه الرشقة الصاروخية بالتزامن مع غارات إسرائيلية مستمرة على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق لبنانية مختلفة، في ظل أنباء عن قرب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار ينهي موجة التصعيد المستمرة منذ أسابيع.

من جهتها، قالت القناة 14 العبرية إن حالة استنفار تشهدها كل جبهات الحرب وسط تقديرات بوقوع هجمات صاروخية متزامنة على عدد من المناطق، وأشارت إلى تقديرات أمنية بأنه سيكون هناك إطلاق صواريخ مكثف على مناطق عدة خلال الـ24 ساعة المقبلة.

ويُتوقع أن يتّخذ الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، قرارا بشأن وقف إطلاق النار في الحرب الدائرة مع حزب الله اللبناني، وفق ما أفاد مسؤول الاثنين، في حين أكد البيت الأبيض أن اتفاقا بهذا الصدد بات "قريبا".

حصيلة شهداء
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات الإسرائيلية على لبنان الاثنين، أوقعت 31 شهيدا.

وأوردت الوزارة في بيان أن "حصيلة غارات للعدو الإسرائيلي على عدد من المدن والبلدات اللبنانية" في شرق لبنان وجنوبه وقرب بيروت بلغت 31 شهيدا و64 جريحا، موضحة أن غالبية الشهداء قضوا في الجنوب فيما استشهد 4 أشخاص في الشرق.

ووفق وزارة الصحة اللبنانية، استشهد أكثر من 3800 شخص في البلاد منذ بدء المواجهة بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي في أكتوبر/ تشرين الأول 2023؛ سقط معظمهم منذ أيلول/ سبتمبر الماضي.

وعلى الجانب الإسرائيلي، قُتل 82 عسكريا و47 مدنيا خلال 13 شهرا، بحسب إحصائية أوردتها وكالة الصحافة الفرنسية.

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