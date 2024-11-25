شهداء وجرحى بقصف الاحتلال المتواصل على غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد 11 مواطنا فلسطينيا
وأصيب آخرون، مساء الاثنين، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته، محافظة
غزة.
وأفادت وكالة
"وفا" باستشهاد ستة مواطنين بينهم نساء وأطفال، وإصابة آخرين، جراء قصف
الاحتلال منزلا لعائلة "الجدبة" قرب مسجد الرحمة بمنطقة الزرقا في حي
التفاح، شمال شرق مدينة غزة.
وفي وقت سابق، استشهد
مواطنان وأصيب آخرون في قصف مدفعية الاحتلال شارع كشكو في منطقة الأبرار شرق حي
الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة.
كما استشهد ثلاثة
مواطنين وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال تجمعا للمواطنين في مخيم الشاطئ، غرب
مدينة غزة.
وفي وسط القطاع،
استشهد مواطن بقصف من طائرات الاحتلال المسيّرة شمال مخيم البريج، ولم تتمكن طواقم
الإسعاف من انتشاله لخطورة المكان بسبب القصف والاستهداف المتواصل من الاحتلال.
وفي جنوب القطاع، فتحت
آليات الاحتلال العسكرية أسلحتها الرشاشة على المناطق الشمالية الغربية في مواصي
رفح.
وتواصل قوات الاحتلال
عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023،
ما أسفر عن استشهاد 44,235 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,638
آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ ما تزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا
تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
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