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حزب الله: أوقعنا عددا من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح

11/25/2024 11:24:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن حزب الله تفاصيل عدد من "عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة"، وذلك خلال يوم الاثنين.
وأكد الحزب في بيان، أنه أوقع عددا من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.

وتاليا نص البيان بالكامل:

"دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الإثنين 25-11-2024، 21 بيانًا عسكريا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:


1- الأحد 24-11-2024 أثناء انسحاب قوّات جيش العدو الإسرائيلي من بلدة البياضة بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها، وبعد رصد مجموعة تحصنت في أحد المنازل عند الأطراف الجنوبية للبلدة، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة بالأسلحة المباشرة، ما أدى إلى تدمير المنزل ووقوع أفراد المجموعة بين قتيل وجريح.

2- فجر الإثنين 25-11-2024 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة دير ميماس، بمحلقة انقضاضية وأصابت أهدافها بدقة.

3- فجر الإثنين 25-11-2024 استهداف تجمع لآليات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي مدينة الخيام، بمحلقة انقضاضية وأصابت أهدافها بدقة.

4- فجر الإثنين 25-11-2024 استهداف تجمع لآليات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي بلدة إبل السقي، بمحلقة انقضاضية وأصابت أهدافها بدقة.

5- الساعة 08:45 استهداف قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا المُحتلّة، بصليةٍ صاروخيّة.

6- الساعة 10:15 استهداف مدينة نهاريا، بصليةٍ صاروخية.

7- الساعة 10:20 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي عند مثلّث دير ميماس - كفركلا، بصليةٍ صاروخية.

8- الساعة 11:30 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة أفيفم بصليةٍ صاروخية.

9- الساعة 12:00 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية الشرقية لمدينة الخيام، بصاروخٍ نوعي.

10- الساعة 12:30 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة ميرون، بصليةٍ صاروخية.

11- الساعة 12:35 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة ميرون، للمرّة الثانية بصليةٍ صاروخية.

12- الساعة 14:00 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المالكية بصليةٍ صاروخية.

13- الساعة 15:00 استهداف نقطة تجمع لآليات العدو الإسرائيلي وبطارية مدفعية في بلدة يارين، بمحلقة انقضاضية وأصابت أهدافها بدقة.

14- الساعة 15:00 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في موقع هضبة العجل شمالي مستوطنة كفاريوفال، بمحلقة انقضاضية وأصابت أهدافها بدقة.

15- الساعة 15:00 استهداف مكان مبيت جنود جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كابري، بمحلقة انقضاضية وأصابت أهدافها بدقة.

16- الساعة 15:20 استهداف دبابة ميركافا بصاروخٍ موجّه، غربي بلدة شمع، ما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

17- الساعة 15:20 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي مدينة الخيام، بصليةٍ صاروخية.

18- الساعة 16:20 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة شوميرا، بصليةٍ صاروخية.

19- الساعة 16:30 استهداف معسكر الفوران (قاعدة لتمركز القوات البريّة وجاهزية على الاتجاه السوري) في الجولان السوري المُحتل، للمرّة الأولى، بصليةٍ صاروخية.

20- الساعة 17:20 استهداف قاعدة راوية الشمالية (مقر قيادة الكتيبة 71 مدرعات في اللواء 188، وتحتوي على مخزن ذخيرة للدبابات) في الجولان السوري المُحتل، بصليةٍ صاروخية.

21- الساعة 18:15 استهداف تجمع لقوّات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي مدينة الخيام، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية".

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