كتيبة جنين تتصدى لقوات الاحتلال
التاريخ
11/25/2024 11:24:26 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت سرايا القدس- كتيبة
جنين ليلة الاثنين/ الثلاثاء، إن مقاتليها تمكنوا من التصدي "لقوات العدو المقتحمة في محاور
القتال وأمطروا قوات العدو في محور الألمانية بزخات من الرصاص".
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت
مدينة جنين، شمال الضفة الغربية، في وقت سابق.
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