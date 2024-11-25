أميركا ترسل مبعوثا للسعودية.. فماذا يحمل؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال البيت الأبيض
الاثنين، إن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط بريت ماكغورك سيزور السعودية الثلاثاء،
لبحث الاستفادة من وقف إطلاق النار المحتمل في لبنان في التوصل لاتفاق مماثل ينهي
الأعمال القتالية في غزة.
وقال المتحدث باسم
وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر الاثنين، إن الولايات المتحدة تضغط بكل ما في
وسعها للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، لكنه أوضح أنه لم يتم إنجاز
اتفاق بعد.
كان ميلر يتحدث في
إفادة صحفية دورية وسط مؤشرات على حدوث انفراجة دبلوماسية. وقالت أربعة مصادر
لبنانية رفيعة المستوى إن من المتوقع أن يعلن الرئيسان الأميركي جو بايدن والفرنسي
إيمانويل ماكرون عن وقف إطلاق النار في لبنان بين حزب الله وإسرائيل في غضون 36
ساعة.
وقال ميلر: "لا
نعتقد أن لدينا اتفاقا حتى الآن. نعتقد أننا قريبون من اتفاق. نعتقد أننا ضيقنا
الفجوات بشكل كبير ولكن لا تزال هناك خطوات نحتاج لاتخاذها... نأمل في أن نتمكن من
تحقيق ذلك".
وتدفع الولايات
المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق بين حزب الله المدعوم من إيران و"إسرائيل"
لإنهاء القتال الذي اندلع في تشرين الأول 2023، بالتزامن مع حرب الاحتلال
الإسرائيلي ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة. وتصاعد
الصراع في لبنان بشكل كبير على مدى الشهرين الماضيين.
وظهرت مؤشرات حدوث
انفراجة دبلوماسية مصحوبة بغارات جوية إسرائيلية كثيفة على الضاحية الجنوبية التي
يسيطر عليها حزب الله في بيروت، إذ يواصل الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية
التي وسعها في أيلول/ سبتمبر بعد ما يقرب من عام من القتال عبر الحدود.
ورفض مكتب رئيس حكومة
الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التعليق على التقارير التي تفيد بأن "إسرائيل"
ولبنان وافقا على نص الاتفاق. وقال مسؤول إسرائيلي كبير لـ"رويترز"، إن
مجلس الوزراء سيجتمع الثلاثاء، لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله
والموافقة عليه. (المملكة)
MENAFN25112024000072011014ID1108925461
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.