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أميركا ترسل مبعوثا للسعودية.. فماذا يحمل؟

11/25/2024 11:24:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال البيت الأبيض الاثنين، إن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط بريت ماكغورك سيزور السعودية الثلاثاء، لبحث الاستفادة من وقف إطلاق النار المحتمل في لبنان في التوصل لاتفاق مماثل ينهي الأعمال القتالية في غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر الاثنين، إن الولايات المتحدة تضغط بكل ما في وسعها للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، لكنه أوضح أنه لم يتم إنجاز اتفاق بعد.

كان ميلر يتحدث في إفادة صحفية دورية وسط مؤشرات على حدوث انفراجة دبلوماسية. وقالت أربعة مصادر لبنانية رفيعة المستوى إن من المتوقع أن يعلن الرئيسان الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون عن وقف إطلاق النار في لبنان بين حزب الله وإسرائيل في غضون 36 ساعة.

وقال ميلر: "لا نعتقد أن لدينا اتفاقا حتى الآن. نعتقد أننا قريبون من اتفاق. نعتقد أننا ضيقنا الفجوات بشكل كبير ولكن لا تزال هناك خطوات نحتاج لاتخاذها... نأمل في أن نتمكن من تحقيق ذلك".

وتدفع الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق بين حزب الله المدعوم من إيران و"إسرائيل" لإنهاء القتال الذي اندلع في تشرين الأول 2023، بالتزامن مع حرب الاحتلال الإسرائيلي ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة. وتصاعد الصراع في لبنان بشكل كبير على مدى الشهرين الماضيين.

وظهرت مؤشرات حدوث انفراجة دبلوماسية مصحوبة بغارات جوية إسرائيلية كثيفة على الضاحية الجنوبية التي يسيطر عليها حزب الله في بيروت، إذ يواصل الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية التي وسعها في أيلول/ سبتمبر بعد ما يقرب من عام من القتال عبر الحدود.

ورفض مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التعليق على التقارير التي تفيد بأن "إسرائيل" ولبنان وافقا على نص الاتفاق. وقال مسؤول إسرائيلي كبير لـ"رويترز"، إن مجلس الوزراء سيجتمع الثلاثاء، لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله والموافقة عليه. (المملكة)

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