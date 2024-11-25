مشاة الدرب تكرم القنوي
التاريخ
11/25/2024 11:20:38 PM
(MENAFN
- Al Watan)
زارت مجموعة من مشاة محافظة الدرب برئاسة محمد إبراهيم مشبي، أحد مشايخ محافظة صبيا محمد سليمان قنوي ضمن البرامج التي يقومون بها لزيارة الجهات الحكومية والخاصة ومشايخ الشمل بالمنطقة.
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