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سيمائيات الخطاب الشعبوي

11/25/2024 11:18:40 PM
(MENAFN- Al Watan) لا تخلو الساحة السياسية العالمية في هذا العصر من الموجة الصاعدة للخطاب السياسي المتنوع جغرافيًا وفكريًا وأيدلوجيًا وجماهيريًا، والذي استطاع أن يحشد الجماهير ويوظف مشاعرها وسلوكها، لتكون محركا لكثير من الأحداث والمشاهد السياسية. فهذا الخطاب والذي يحتاج إلى مختبر لتحليل الألغاز وأسرار الكلمات وكشف أسرار التأثير في الجماهير يطلق عليه اسم ((سيمائيات الخطاب السياسي))، والعلم الذي يهتم بدراسة رموز اللغة وكيفية استخدامها للتأثير في الأفكار والمشاعر والسلوكيات. وعملية فك شفرة الرسائل الخفية التي يحملها الخطاب السياسي، وكشف الأسرار الكامنة وراء الكلمات والعبارات والأساليب المتبعة للسياسيين. فنجد على سبيل المثال الخطاب الشعبوي والذي أصبح له مكانة كبيرة في عقلية الجماهير، رغم أن معالمه ومكوناته لم تكتمل بشكل كبير - حسب رأيي - ولكنه عادة ما يرتبط بتبسيط القضايا المعقدة، وتقسيم المجتمع إلى ((نحن)) و((هم))، واستقطاب الشارع بكل فئويته المختلفة. فالشعبوية هنا ليست مفهوما واضح المعالم بحسب قول ((وليفييه ايهل))، المختص الفرنسي في الأفكار السياسية، ولكنها تستخدم واقعا في إطار التنديد لا التوضيح، أي بما هي تهمة يطلقها السياسيون على خصومهم. وفي الوقت نفسه تجدهم يتوجهون للرأي العام في محاولة إسماعهم ما يريدونه، وهذا ما مورس في الحملة الانتخابية الأمريكية والخطاب السياسي للرئيس المنتخب ترمب مؤخرًا مقابل المرشحة الديمقراطية هاريس. فنجد أن ترمب في أكثر من مقابلة وبطرق مختلفة يحاول تقييم خطاب هاريس أو زلات لسان بايدن ليوجه الجمهور ويجعله يميز بين الحقيقة والرأي، وهو بذلك يقود الرأي الجماهيري الأمريكي لانتخابه. فتجده يمارس سلوكياته كقيادته شاحنة لجمع القمامة كانت تنتظره في مطار بويسكونسن للإجابة على أسئلة الصحافيين، مستغلا زلة لسان بايدن ليوظفها جماهيريا لصالحه. الخطاب الشعبوي يكمن في طياته استغلال المشاعر أو التلاعب بها، فيركز على التعاطف، الخوف والمستقبل الغامض، والذي عادة ما يكون مصدره الاقتصاد أو الأمن والاستقرار. كما مارس بوتين الخطاب الشعبوي في حربه ضد أوكرانيا لتوحيد الرأي الروسي، فالخبراء يرون في خطاب بوتين أنه خطاب ستاليني وناري، حيث وصف فيه الروس المعارضين للحرب بأنهم خونة. فهو بذلك استخدم أحد أهم مكونات الخطاب الشعبوي وهي تضخيم وتعزيز الانقسامات: الاجتماعية والسياسية، وتصوير ((الآخر)) بأنه تهديد مباشر للهوية الوطنية أو المصالح الاقتصادية والأمنية. كذلك نجد في خطاب بوتين التحدث باسم الشعب، وتبرير للأعمال والقرارات التي اتخذتها الحكومة بأساليب عاطفية وعقلانية في الوقت نفسه، وهجومه على الأعداء لخلق تصور عدم الضعف، فالشعب يحب الرئيس القوي حتى وإن كان في موقف ضعف، فتمجيد التاريخ الروسي والاتحاد السوفيتي يجعل الكثير من الشعب الروسي ينظر إلى بوتين على أنه زعيم استثنائي. هذا الأسلوب هو ما استخدمه ترمب في محاولته وضع المرشحة هاريس في موضع ضعف، وأنها لن تكون في وضع قوي مع خصومها السياسيين مثل الصين.
صعود الخطاب الشعبوي بعيدًا عن المؤسسات الإعلامية التقليدية وإستراتيجياتها واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتي تلعب دورًا حاسمًا في نشره وتضخيمه، يجعله يسهم في تشكيل الرأي العام، وتغذية الدائرة المفرغة، فكلما زاد انتشار الخطاب زاد عدد المؤيدين له، ما يؤدي إلى زيادة تأثيره في رأي الجماهير. فرغم أننا ما زلنا في دراسة وسبر أغوار سيمائيات هذا الخطاب الشعبوي للخلوص إلى مكونات خطاب شعبوية ثابتة تحرك المجتمعات والجمهور، إلا أننا نستنتج كما استنتجنا سابقًا مما حصل، أن الشعبوية دائمًا ما ترتبط بالقيادات التي تخاطب الجماهير من مواقع قوية. وأن الجماهير تريد من يعبر عنها لأنها تشعر أنها ضحية في كل الأحوال، وأن هناك شخصًا يريد أن يحررها من هذا الأمر، فهي تنساق إليه حتى وإن كلفها الأمر خسائر فادحة. فالشعبوية، عندما تستغل لأغراض شخصية أو حزبية ضيقة، تهدد بتقويض المؤسسات، وتقويض دولة القانون، ما يعطل مسار التنمية ويؤدي إلى حالة من الفوضى وعدم الاستقرار.

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