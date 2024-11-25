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من تجاوزات الإعلام الرياضي إلى جائزة التميز

11/25/2024 11:18:40 PM
(MENAFN- Al Watan) شاهدنا في الأيام الماضية ازدياد حدة الملاسنات في بعض البرامج الرياضية التي تعرض على القنوات الفضائية، والتي صدرت من بعض الإعلاميين، وانتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة البرق، وشبابنا يستمعون ويتناقلون المقاطع التي وصلت لحد عدم احترام الضيوف. ولك أن تنظر - عزيزي القارئ - لترى أن رسائل التعصب الرياضي الممزوجة بالسخرية، انتقلت لهاشتاجات منصة إكس ومعها جنبًا إلى جنب العبارات العنصرية. وفي هذا السياق، تعود الأضواء لتسلط على خبرين مهمين من هيئة تنظيم الإعلام، يكشفان عن تجاوزات لأفراد في المجال الرياضي، ما يثير العديد من الأسئلة حول تأثيرات ذلك في المجتمع.
في الخبر الأول، نجد هيئة تنظيم الإعلام تحيل شخصين إلى الجهات المعنية بسبب وصفهما ناديًا رياضيًا وجماهيره بأوصاف غير لائقة. أما في الخبر الآخر، الذي يتناول توقيف مذيع برنامج رياضي بسبب عدم التزامه بالمهنية مع ضيوف البرامج، فإن هذا يثير التساؤلات حول الدور الذي يلعبه الإعلام في توجيه النقاشات العامة حول الرياضة. إن استخدام الألفاظ غير المناسبة في النقاشات والحوارات ووصف الأندية أو الجماهير لا يحمل في طياته فقط تأثيرات سلبية في العلاقات الرياضية، بل أيضًا يرسم صورة مشوهة عن الثقافة الرياضية في المملكة. وهنا أقدم مقترحا لوزارة الإعلام ولهيئة تنظيم الإعلام وهو دمج جائزة جديدة تضاف إلى جائزة التميز الإعلامي 2024 بنسختها الخامسة بعنوان: ((جائزة التميُّز في الإعلام الرياضي)). فئات الجائزة:
أولا: جائزة التميُّز الإعلامي في فئة ((أفضل برنامج رياضي)) (برامج حوارية). ثانيا: جائزة التميُّز الإعلامي في فئة ((أفضل تقرير رياضي)). ثالثا: جائزة التميُّز الإعلامي في فئة ((أفضل تغطية رياضية)) وتهدف الجائزة إلى:
1 - تعزيز المعايير المهنية: تشجيع البرامج الرياضية على الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية، وضمان تقديم محتوى يثري الثقافة الرياضية.
2. تعزيز الحوار الواعي: تقديم منصة لمناقشة قضايا الرياضة من منظور إيجابي وبناء، مع التركيز على أهمية الاحترام والتقبل.
3 - مواجهة تجاوزات الإعلام الرياضي: معالجة المشاكل المرتبطة بالتعصب، واللغة غير اللائقة، والسلوكيات التي تضر بقيم الرياضة.
أما عن معايير التقييم:
1- الإبداع والابتكار: تقديم محتوى مبتكر يساهم في تحسين الصورة العامة للرياضة والمشاركة المجتمعية.
2 - المهنية: الالتزام بالمعايير الأخلاقية في تناول الموضوعات الرياضية، مثل احترام اللاعبين والجماهير. 3- التأثير المجتمعي: القدرة على التأثير الإيجابي على الجمهور، وزيادة الوعي حول القضايا الرياضية.
4- الجودة الإنتاجية: تقييم الجوانب الفنية مثل التصوير، كتابة السيناريو، والتقديم.
ستكون جائزة ((أفضل برنامج إعلامي رياضي)) خطوة مهمة نحو تحسين المشهد الإعلامي الرياضي، وتقود إلى تحسين التعامل مع القضايا الرياضية، وتسهم في تعزيز الشفافية في تغطية الأحداث الرياضية، والابتعاد عن التعصب الإعلامي.
من خلال الاحتفاء بالبرامج المتميزة، سنشجع الاعتماد على القيم الرياضية الحقيقية، وتعزيز المناقشات الإيجابية والمهنية.
إذا تم تنفيذ هذا المقترح بشكل فعال، فإنه سيساهم في معالجة المشكلات المعاصرة التي تواجه الإعلام الرياضي، ويرفع من مستوى المحتوى المقدم للجمهور.

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