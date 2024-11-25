Tuesday, 26 November 2024 08:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استثناء حالتين من حظر الجوالات بالمدارس

11/25/2024 11:18:40 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما حدد دليل ((تعليمات وإجراءات)) استخدام الهواتف المحمولة في مدارس التعليم العام، مراعاة حالتين عند تطبيق سياسة حظر استخدام الهواتف المحمولة، بقيام إدارة المدرسة بتقييم بعض حالات الطلبة بحسب ظروفهم الفردية، ودراسة إمكانية استثنائهم من سياسة الحظر، مثل الطلبة ذوي الإعاقة، والطلبة الذين لديهم تقارير طبية، مع التأكيد على أن الاستثناء لا يعفيهم من العقوبات المفروضة عند إساءة استخدام الهواتف المحمولة، وضعت وزارة التعليم، نحو 3 سيناريوهات مقترحة لتطبيق إجراءات استخدام الهواتف المحمولة، تشتمل على منع الهواتف المحمولة في مبنى المدرسة بشكل تام، وتسليم الطلبة للهواتف المحمولة عند الوصول للمدرسة، وذلك عندما ترى إدارة المدرسة أن طلابها يحتاجون إلى هواتفهم المحمولة قبل المدرسة وبعدها، ويتم التأكيد على تسليمهم للهواتف المحمولة عند دخولهم المدرسة إلى الموظف المسؤول في المدرسة، ثم تعاد لهم في نهاية اليوم الدراسي، مع أهمية التأكد من عدم وجود أكثر من هاتف محمول مع الطالب.
توفير خزائن
اشتملت السيناريوهات المقترحة كذلك على توفير ((خزائن)) لحفظ ((هواتف))، الطلبة وتأمين الخزائن بأرقام سرية لكل طالب، ووضعها في مكان بارز داخل المدرسة على أن يكون التخزين من قبل الطلبة وتحت مسؤوليتهم في بداية اليوم الدراسي؛ وذلك لضمان عدم وصولهم لها حتى نهاية اليوم الدراسي.
تقييد الاستخدام
أكدت الوزارة، أن حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس، لضمان توفير بيئة تعليمية خالية من المشتتات لجميع الطلبة، وحظر استخدام الهواتف طوال اليوم الدراسي سواء داخل أو خارج الفصول الدراسية، مع ضرورة تخصيص رقم للطلبة في المدرسة لتسهيل تواصلهم مع أولياء أمورهم إذا دعت الحاجة لذلك، وعلى المدرسة أن تنظر في ضبط أو تقييد استخدام الطلبة للهواتف المحمولة عند مشاركتهم في الأنشطة مثل الرحلات والزيارات الميدانية والتي تنفذ خارج أوقات الدوام الرسمي، وفق متطلبات المشاركة، وذلك لضمان استفادتهم، وعدم انشغالهم، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في هذه الأنشطة، ولافتة الوزارة إلى تفعيل وسائل التواصل لأولياء الأمور مع المدرسة (رقم المدرسة، البريد الإلكتروني للمدرسة)، وتفعيل المعلم لدور القدوة من خلال عدم استخدامه للهواتف المحمولة لأسباب شخصية أمام الطلبة طوال اليوم الدراسي.
دور منسوبي المدرسة التوعوي
. توعية الطلبة بالآثار التربوية والنفسية والاجتماعية للاستخدام المفرط والخطأ للهواتف المحمولة
. تعريف الطلبة بالإجراءات الخاصة بالهواتف المحمولة والعقوبات المترتبة على عدم إتباعها
. تفعيل المعلم لدور القدوة من خلال عدم استخدامه للهواتف المحمولة للأسباب شخصية أمام الطلبة طوال اليوم الدراسي
دور الأسرة التوعوي
. الاطلاع على الإجراءات الخاصة بالهواتف المحمولة التي أقرتها المدرسة ومناقشتها مع الأبناء
. التعاون مع المدرسة كمؤسسة تربوية أساسية في نشر الوعي بعدم استخدام الهواتف المحمولة في المدرسة
. تنمية الرقابة الذاتية للأبناء أثناء استخدام الهواتف المحمولة

MENAFN25112024000089011017ID1108925444

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث