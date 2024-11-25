الهلال غرقان والاتحاد فرحان
التاريخ
11/25/2024 11:18:40 PM
(MENAFN
- Al Watan)
تلقى الهلال أول خسارة له في دوري روشن السعودي للمحترفين بعد سلسلة اللاخسارة الطويلة التي امتدت إلى 46 مباراة
متتالية منذ موسم 2023، ليخطف الاتحاد الصدارة للمرة الثانية هذا الموسم بعد أن فقدها في الجولة الرابعة، ليستعيدها بنهاية الجولة الـ11 للدوري، التي شهدت أول خسارة للنصر والهلال، وحضور البطاقة الحمراء مرة واحدة، وحكمين أجنبيين، وعزز مهاجم الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش صدارته
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