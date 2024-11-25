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الهلال غرقان والاتحاد فرحان

11/25/2024 11:18:40 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى الهلال أول خسارة له في دوري روشن السعودي للمحترفين بعد سلسلة اللاخسارة الطويلة التي امتدت إلى 46 مباراة متتالية منذ موسم 2023، ليخطف الاتحاد الصدارة للمرة الثانية هذا الموسم بعد أن فقدها في الجولة الرابعة، ليستعيدها بنهاية الجولة الـ11 للدوري، التي شهدت أول خسارة للنصر والهلال، وحضور البطاقة الحمراء مرة واحدة، وحكمين أجنبيين، وعزز مهاجم الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش صدارته

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