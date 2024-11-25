اليرموك يهدد التهامي

(MENAFN
- Al Watan)
شهدت نتائج أندية جازان في دوريي الدرجتين الثانية والثالثة لكرة القدم، تفوقا لليرموك وحطين بعد انتصارهما على السلام وطويق في الجولتين الماضيتين، وتعثر نتائج الثلاثي التهامي، وبيش، والأمجاد بالتعادل والخسارة على التوالي أمام قلوة والبطين والسلمية، فيما تحسنت نتائج حطين بعد إقالة مدربه الوطني أحمد قدري، وحصد النقطة الـ14، تقدم معها إلى المركز الـ11.
ويهدد اليرموك صدارة التهامي للمجموعة الثالثة في دوري الدرجة الثالثة، إذ سجل الفريق أفضل انطلاقة له بالدوري، بعد تحقيقه الانتصار الثالث على التوالي أمام السلام، فرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن المتصدر، وتعثر التهامي للمرة الأولى في الدوري بالتعادل على أرضه أمام قلوة، في المباراة التي شهدت حضوراً كبيراً تقدمهم نائب أمير منطقة جازان.
وواصل بيش والأمجاد سلسلة تعثرهما المعتادة، حيث تعادل الأول للمرة الرابعة على التوالي على أرضه، وسط خيبة جماهيرية، فيما لم يتذوق الأمجاد طعم الانتصارات في الدوري، بعد أن لعب 5 مباريات تعادل مرتين، وخسر في 3 مباريات، في المركز الأخير بنقطتين.
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