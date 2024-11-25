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اليرموك يهدد التهامي

11/25/2024 11:18:40 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت نتائج أندية جازان في دوريي الدرجتين الثانية والثالثة لكرة القدم، تفوقا لليرموك وحطين بعد انتصارهما على السلام وطويق في الجولتين الماضيتين، وتعثر نتائج الثلاثي التهامي، وبيش، والأمجاد بالتعادل والخسارة على التوالي أمام قلوة والبطين والسلمية، فيما تحسنت نتائج حطين بعد إقالة مدربه الوطني أحمد قدري، وحصد النقطة الـ14، تقدم معها إلى المركز الـ11.
ويهدد اليرموك صدارة التهامي للمجموعة الثالثة في دوري الدرجة الثالثة، إذ سجل الفريق أفضل انطلاقة له بالدوري، بعد تحقيقه الانتصار الثالث على التوالي أمام السلام، فرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن المتصدر، وتعثر التهامي للمرة الأولى في الدوري بالتعادل على أرضه أمام قلوة، في المباراة التي شهدت حضوراً كبيراً تقدمهم نائب أمير منطقة جازان.
وواصل بيش والأمجاد سلسلة تعثرهما المعتادة، حيث تعادل الأول للمرة الرابعة على التوالي على أرضه، وسط خيبة جماهيرية، فيما لم يتذوق الأمجاد طعم الانتصارات في الدوري، بعد أن لعب 5 مباريات تعادل مرتين، وخسر في 3 مباريات، في المركز الأخير بنقطتين.

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