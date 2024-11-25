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70 % ارتفاع عدد الأطفال المجندين من عصابات هايتي

11/25/2024 11:18:40 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي يتعمق فيه الفقر ويتزايد العنف وسط عدم الاستقرار السياسي، ذكر تقرير أصدرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن العصابات في هايتي تجند الأطفال بمستويات غير مسبوقة، حيث ارتفع عدد القاصرين المستهدفين 70 % في العام الماضي.
وفي الوقت الحالي، ما بين 30 % و50 % من جميع أعضاء العصابات في الدولة التي مزقتها أعمال العنف هم من الأطفال، وفقًا للأمم المتحدة.
وقالت جيتا نارايان، ممثلة ((يونيسف)) في هايتي: ((هذا اتجاه مثير للقلق للغاية)).
مهاجة المجتمعات
تهاجم العصابات التي تسيطر على 85 % من بورت أو برنس المجتمعات التي كانت مسالمة بالسابق في محاولة للسيطرة الكاملة على العاصمة. وقالت نارايان، في مقابلة هاتفية من هايتي، إن الصبية الصغار كثيراً ما يستخدمون كمخبرين، ((لأنهم غير مرئيين ولا يُنظر إليهم باعتبارهم تهديداً، ويتم تزويد بعضهم بالأسلحة، وإجبارهم على المشاركة في الهجمات)). في الوقت نفسه، تُجبر الفتيات على الطبخ والتنظيف، وحتى استخدامهن كـ((زوجات)) لأعضاء العصابات.
وأضافت نارايان: ((إنهم لا يفعلون هذا طوعا. وحتى عندما يكونون مسلحين بالسلاح، فإن الطفل هنا هو الضحية)).
فريسة سهلة
في بلد يعيش فيه أكثر من 60 % من السكان على أقل من 4 دولارات في اليوم، ويعاني مئات الآلاف من الهايتيين الجوع أو يقتربون من المجاعة، فإن تجنيد الأطفال غالبا ما يكون أمرا سهلا.
وقال أحد القاصرين، الذي كان عضوا في عصابة، إنه حصل على 33 دولارا كل يوم سبت، بينما قال آخر إنه حصل على آلاف الدولارات في شهره الأول من عمله بإحدى العصابات، وفقا لتقرير مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقالت نارايان: ((الأطفال والأسر أصبحوا في بعض الحالات يشعرون باليأس بشكل متزايد بسبب الفقر المدقع.
إذا رفض الأطفال الانضمام إلى عصابة، فإن المسلحين غالبا ما يهددونهم أو يهددون عائلاتهم أو يقومون ببساطة باختطافهم)).
وتستهدف العصابات أيضًا الأطفال الذين يتم فصلهم عن عائلاتهم، بعد ترحيلهم من جمهورية الدومينيكان، التي تشترك في حدود مع هايتي في جزيرة هيسبانيولا.
وأضافت نارايان: ((هؤلاء الأطفال أصبحوا مستهدفين بشكل متزايد)).

حركات الانتقام
لا يواجه الأطفال العصابات فقط، بل تكتسب حركة المراقبة، التي بدأت العام الماضي لاستهداف أعضاء العصابات المشتبه بهم، زخما متزايدا.
وقالت ((يونيسف)): ((الأطفال غالبًا ما يُنظر إليهم بعين الريبة، ويواجهون خطر وصمهم بالتجسس أو حتى قتلهم على يد حركات الانتقام. وعندما ينشقون أو يرفضون الانضمام إلى العنف، تصبح حياتهم وسلامتهم معرضة للخطر على الفور)).
وفي الأسبوع الماضي، بعد أن هاجمت العصابات منطقة حول مجتمع راقٍ، ظهرت في مقطع فيديو تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي جثة طفل ملقاة بجوار رجل بالغ قُتل أيضًا.
وقالت الشرطة إن ما لا يقل عن 28 من المشتبه بهم في العصابة قُتلوا في ذلك اليوم، بينما كان السكان المسلحون بالبنادق والسواطير يقاتلون جنبًا إلى جنب مع الضباط. زيادة الضعف
بحسب تقرير مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن العصابات التي تجند أكبر عدد من الأطفال هي: 5 سيجوند، وبروكلين، وكرايز باري، وغراند رافين، وتير نوار.
وعادة ما يُطلب من المجندين الجدد شراء الطعام، وإعطاؤهم المال لـ((شراء الأصدقاء))، بينما تراقبهم العصابات، ثم يشاركون في المواجهات، وتتم ترقيتهم إذا قتلوا شخصًا، على سبيل المثال. وبعد عامين أو ثلاثة أعوام في العصابة، يصبح المجند جزءًا من الحاشية إذا أثبت أنه لم يكن جاسوسًا، وفقًا للتقرير.
وتشهد عمليات التجنيد ارتفاعا حادا مع بقاء العديد من المدارس مغلقة وتزايد تعرض الأطفال للخطر، حيث أدى عنف العصابات إلى تشريد أكثر من 700 ألف شخص في السنوات الأخيرة، بما في ذلك ما يقدر بنحو 365 ألف قاصر. ويعيش العديد منهم في ملاجئ مؤقتة، حيث يتعرضون للافتراس من قِبل العصابات، ويواجهون العنف الجسدي والجنسي.
اعتداءات جنسية
ذكر تقرير نشرته منظمة ((هيومن رايتس ووتش)) أن ((الجماعات الإجرامية في هايتي تُخضع الفتيات والنساء لاعتداءات جنسية مروعة)). ونقل التقرير عن فتاة، تبلغ من العمر 14 عاما، من العاصمة قولها إنها تعرضت للاختطاف والاغتصاب مرات عدة من قِبل رجال مختلفين على مدى خمسة أيام في منزل مع ست فتيات أخريات، تعرضن أيضا للاغتصاب والضرب.
وأشارت ((هيومن رايتس ووتش)) إلى أنه على الرغم من انخفاض القتال بين الجماعات المسلحة هذا العام، فقد زادت الهجمات على الهايتيين والشرطة والبنية التحتية الحيوية.
وقالت: ((الجماعات الإجرامية تستخدم في كثير من الأحيان العنف الجنسي لإثارة الخوف في المناطق المتنافسة)).
أطفال هايتي:
العصابات تستهدف الأطفال حتى سن 8 أعوام، وكلما طال بقاؤهم معها زادت صعوبة إنقاذهم.
يُشجَّع العنف داخل العصابات، مما يضر بتطور الأطفال النفسي والاجتماعي.
الأطفال يغادرون العصابات طواعية وهربًا، أو بإنقاذ من قِبل منظمات.
رفض الانضمام للعصابات يعرض الأطفال وأسرهم للتهديد أو الخطف.
الفتيات يُجبرن على العمل المنزلي ويُستغللن كـ((زوجات)) قسرًا.
الأطفال المنشقون أو المرفوضون يواجهون الوصم والخطر المباشر.
يتعرض الأطفال أيضا للاختطاف والاغتصاب الجنسي.

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