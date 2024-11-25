هيئة التأمين تحدد نسبة الإعادة بـ30%

(MENAFN
- Al Watan)
حددت هيئة التأمين آلية تطبيق إسناد أقساط إعادة التأمين محليًا بنسبة 30 % على الأقل للعام المقبل 2025، وذلك من قبل اتفاقية متعلقة بإعادة التأمين الاتفاقي عند التفاوض، وكذلك كل خطر متعلق بإعادة التأمين الاختياري. وحددت الهيئة مجموعة من الأطر التي تنظم ذلك، ومن تلك الأطر أن على شركات التأمين عند رغبتها بالقيام بإعادة التأمين، عرض ما لا يقل عن 30 % من ((كل اتفاقية)) متعلقة بإعادة التأمين وكل خطر ((متعلق بإعادة التأمين الاختياري لدى الشركات المرخص لها بممارسة نشاط إعادة التأمين في المملكة))، ولشركات إعادة التأمين حق الأولوية في القبول أو الرفض. مستندات التأمين
فيما يتعين على شركات التأمين الاحتفاظ بالمستندات الداعمة، التي تبين عرض النسبة المحددة لقطاع إعادة التأمين في المملكة، على أن تشمل المستندات نسبة الاحتفاظ المحلي من عمليات إعادة التأمين للأخطار المكتتبة، وأسباب رفض قطاع إعادة التأمين في المملكة المشاركة في هذه الأخطار، مع بيان أسباب الرفض، إضافة إلى ذلك يتعين على شركات التأمين إشعار هيئة التأمين خلال 20 يوم عمل من نهاية كل ربع بنسبة الالتزام مع المستندات المؤكد لذلك.
الأخطار المؤمن عليها
كما على الشركات المرخص لها بممارسة نشاط إعادة التأمين الاحتفاظ بسجلات تبين الأخطار المراد إعادة التأمين عليها، والتي عرضت عليها، على أن يتضمن ذلك تفصيلا لأسباب عدم المشاركة أو المشاركة بنسبة أقل من النسب المحددة، وتفصيلا لحجم أقساط إعادة التأمين التي تم ((إعادة تأمينها، إعادة إسنادها))، كما يلزم على الشركات المرخص لها بممارسة نشاط إعادة التأمين تحديث إستراتيجيات إعادة التأمين لديها لتشمل الآلية المبينة، وتقديمها لهيئة التامين للحصول على عدم الممانعة خلال 30 يوم عمل.
يذكر أن المستفيد من ذلك هم الشركات العاملة في مجال التأمين، وكذلك إعادة التأمين النشطة محليًا، والتي يبلغ عددها 26 شركة قد تكون من أبرز المستفيدين من تطبيق آلية إسناد أقساط إعادة التأمين محليًا، حيث تُمكن شركات التأمين من زيادة سعتها الاستيعابية لمخاطر جديدة وتخفيض تكلفة التأمين، فيما تمارس شركة واحدة نشاط إعادة التأمين، و5 شركات تمارس أنشطة التأمين وإعادة التأمين، والتي يقدر إجمالي رأس مالها بحوالي 4 مليارات ريال، والذي يمثل 27.4 % من إجمالي رؤوس أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، ويستفيد من القرار الجديد كذلك شركات وساطة التأمين، والتي يقدر عددها بـ11 شركة، والتي تقوم بتصميم برامج إعادة التأمين المتوافقة مع إستراتيجية كل شركة تأمين على حدة، وتتوافق مع متطلبات السوق وحاجته.
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