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هيئة التأمين تحدد نسبة الإعادة بـ30%

11/25/2024 11:18:39 PM
(MENAFN- Al Watan) حددت هيئة التأمين آلية تطبيق إسناد أقساط إعادة التأمين محليًا بنسبة 30 % على الأقل للعام المقبل 2025، وذلك من قبل اتفاقية متعلقة بإعادة التأمين الاتفاقي عند التفاوض، وكذلك كل خطر متعلق بإعادة التأمين الاختياري. وحددت الهيئة مجموعة من الأطر التي تنظم ذلك، ومن تلك الأطر أن على شركات التأمين عند رغبتها بالقيام بإعادة التأمين، عرض ما لا يقل عن 30 % من ((كل اتفاقية)) متعلقة بإعادة التأمين وكل خطر ((متعلق بإعادة التأمين الاختياري لدى الشركات المرخص لها بممارسة نشاط إعادة التأمين في المملكة))، ولشركات إعادة التأمين حق الأولوية في القبول أو الرفض.
مستندات التأمين
فيما يتعين على شركات التأمين الاحتفاظ بالمستندات الداعمة، التي تبين عرض النسبة المحددة لقطاع إعادة التأمين في المملكة، على أن تشمل المستندات نسبة الاحتفاظ المحلي من عمليات إعادة التأمين للأخطار المكتتبة، وأسباب رفض قطاع إعادة التأمين في المملكة المشاركة في هذه الأخطار، مع بيان أسباب الرفض، إضافة إلى ذلك يتعين على شركات التأمين إشعار هيئة التأمين خلال 20 يوم عمل من نهاية كل ربع بنسبة الالتزام مع المستندات المؤكد لذلك.
الأخطار المؤمن عليها
كما على الشركات المرخص لها بممارسة نشاط إعادة التأمين الاحتفاظ بسجلات تبين الأخطار المراد إعادة التأمين عليها، والتي عرضت عليها، على أن يتضمن ذلك تفصيلا لأسباب عدم المشاركة أو المشاركة بنسبة أقل من النسب المحددة، وتفصيلا لحجم أقساط إعادة التأمين التي تم ((إعادة تأمينها، إعادة إسنادها))، كما يلزم على الشركات المرخص لها بممارسة نشاط إعادة التأمين تحديث إستراتيجيات إعادة التأمين لديها لتشمل الآلية المبينة، وتقديمها لهيئة التامين للحصول على عدم الممانعة خلال 30 يوم عمل.
يذكر أن المستفيد من ذلك هم الشركات العاملة في مجال التأمين، وكذلك إعادة التأمين النشطة محليًا، والتي يبلغ عددها 26 شركة قد تكون من أبرز المستفيدين من تطبيق آلية إسناد أقساط إعادة التأمين محليًا، حيث تُمكن شركات التأمين من زيادة سعتها الاستيعابية لمخاطر جديدة وتخفيض تكلفة التأمين، فيما تمارس شركة واحدة نشاط إعادة التأمين، و5 شركات تمارس أنشطة التأمين وإعادة التأمين، والتي يقدر إجمالي رأس مالها بحوالي 4 مليارات ريال، والذي يمثل 27.4 % من إجمالي رؤوس أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، ويستفيد من القرار الجديد كذلك شركات وساطة التأمين، والتي يقدر عددها بـ11 شركة، والتي تقوم بتصميم برامج إعادة التأمين المتوافقة مع إستراتيجية كل شركة تأمين على حدة، وتتوافق مع متطلبات السوق وحاجته.

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