Tuesday, 26 November 2024 08:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الذهب يتراجع بـ 38 دولارا مع ترقب الفيدرالي

11/25/2024 11:18:39 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا الاثنين 25 نوفمبر، حيث انخفضت بأكثر من 38 دولارًا للأونصة. يأتي هذا الانخفاض وسط أجواء من القلق الجيوسياسي، بينما يترقب المستثمرون مزيدًا من البيانات الاقتصادية لتقييم توقعات السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وانخفضت المعاملات الفورية للذهب 1.50 %، ما يعادل 40.80 دولارا، لتصل إلى 2671.69 دولارا للأونصة، وهو أدنى مستوى لها منذ أسابيع. كما تراجعت العقود الآجلة 1.41%، أو ما يعادل 38.30 دولارا، لتبلغ 2721.10 دولارا للأونصة، مع استمرار الضغوط من التوترات العالمية وحالة الترقب في الأسواق.
وبحسب أداة ((فيدووتش)) التابعة لمجموعة CME، فإن الأسواق ترجح بـ51 % أن يقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل خلال شهر ديسمبر. هذه التوقعات تأتي في ظل ضعف البيانات الاقتصادية الأخيرة، وتصاعد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي، مما يزيد من التوقعات بتخفيف السياسة النقدية لتحفيز النمو. وبينما شهد الذهب تراجعًا، حققت المعادن النفيسة الأخرى أداءً إيجابيًا، حيث ارتفعت الفضة 0.2 %، لتسجل 31.39 دولارا للأونصة، مدفوعة بطلب قوي من الصناعات التقنية والطاقة المتجددة، وصعد البلاتين 0.34 % إلى 966.88 دولارا للأونصة، بدعم من زيادة الطلب في قطاع السيارات. أما البلاديوم فحقق مكاسب بـ0.8 %، ليصل إلى 1017.28 دولار للأونصة، حيث لا يزال الطلب الصناعي القوي يدعم أسعاره.
ومع تزايد التوترات الدولية، ولا سيما في مناطق النزاعات، أثّر هذا التراجع على معنويات المستثمرين الذين يلجؤون عادة إلى الذهب كملاذ آمن، إلا أن الضبابية في السياسة النقدية ألقت بظلالها على السوق، بينما أدى ارتفاع الدولار الأمريكي إلى زيادة الضغط على أسعار الذهب، الذي يصبح أكثر تكلفة للمشترين بعملات أخرى.

MENAFN25112024000089011017ID1108925438

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث