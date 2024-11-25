الهلال يتوعد السد في قمة الزعماء

(MENAFN
- Al Watan)
يطمح الهلال إلى استعادة صدارة المجموعة الثانية ((غرب القارة)) لدوري أبطال آسيا للنخبة، حينما يحل اليوم ضيفا على السد القطري، على إستاد جاسم بن حمد، لحساب الجولة الخامسة للبطولة القارية الكبرى.
وربما تزف نتيجة المواجهة الزعيم إلى الدور المقبل مبكرا، في حال تغلبه على مضيفه الساعي إلى مواصلة تواجده في المنافسة وعدم التنازل عن حظوظه في المنافسة على صدارة المجموعة.
وفي مواجهة أخرى في ذات المجموعة يتواجه على إستاد كربلاء الدولي الشرطة العراقي والوصل الإماراتي في لقاء لا يقل أهمية عن سابقه.
استعادة الصدارة
سيكون الهلال مطالبا بالانتصار لحسم تأهله إلى الدور المقبل، واستعادة صدارة المجموعة الثانية للبطولة القارية الكبرى، ومصالحة جماهيريه بعد سقوطه المحلي المفاجئ، عندما يحل ضيفا مزعجا على السد القطري على إستاد جاسم بن حمد، ويأمل السد في تعويض تعثره في الجولة الماضية، ولن تكون مهمة كبير آسيا سهلة إطلاقا، في ظل ضغط المباريات الذي يعاني منه خلال الفترة الأخيرة، ورغبة المضيف في تسجيل انتصار يوقف به الزعيم ويتقدم به خطوة مهمة نحو التأهل القاري.
حسم التأهل
يأمل الزعيم الذي يحل ثالثا بـ12 نقطة، في أن يواصل زحفه نحو استعادة لقبه الذي فقده في النسختين الماضيتين، ومواصلة رحلة اللا خسارة التي سجلها منذ آخر خسارة تعرض لها في ذهاب نصف نهائي النسخة الماضية أمام العين الإماراتي.
وكان الزعيم بدأ رحلة استعادة اللقب بالتفوق على الريان القطري 1/3، ثم التغلب على الشرطة العراقي 5/صفر، قبل أن يتفوق على العين الإماراتي في عقر داره 5 /4، ثم الانتصار على الاستقلال الإيراني 3 /صفر. ويطمح إلى تسجيل انتصار خامس يعزز به صدارته للمجموعة، وتفوقه على منافسيه الآخرين، وينقله إلى الدور المقبل.
انتصار مهم
بدوره، يخوض السد القطري اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 8 نقاط، من تعادله في الجولة الأولى مع العين الإماراتي 1 /1، قبل أن يتغلب على الاستقلال الإيراني 2 /صفر، ثم برسيبوليس الإيراني 1 /صفر، قبل أن يتعادل مع الوصل الإيراني 1 /1.
ويريد أن يستعيد توازنه وأن يسجل انتصاره الثالث في البطولة، الذي سيكون ثمينا للغاية.
تفوق هلالي
خاض الهلال والسد مواجهات نارية، إلا أن السمة المشتركة في كل تلك اللقاءات هي التنافسية العالية بين الفريقين. إذ سبق وأن تواجها 14 مرة من قبل في البطولات القارية، تمكن الهلال من تحقيق الفوز في 8 مواجهات، بينما كسب السد 3 مباريات، وحسم التعادل 3 مواجهات.
مواجهة مهمة
ضمن نفس منافسات المجموعة الثانية ((غرب القارة))، تقام اليوم مواجهة أخرى على إستاد كربلاء الدولي، عندما يلتقي الشرطة العراقي والوصل الإماراتي، ويخوض الشرطة المواجهة وفي رصيده نقطتان في المركز قبل الأخير، فيما يملك الوصل 7 نقاط في المركز الخامس.
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