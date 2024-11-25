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الهلال يتوعد السد في قمة الزعماء

11/25/2024 11:18:39 PM
(MENAFN- Al Watan) يطمح الهلال إلى استعادة صدارة المجموعة الثانية ((غرب القارة)) لدوري أبطال آسيا للنخبة، حينما يحل اليوم ضيفا على السد القطري، على إستاد جاسم بن حمد، لحساب الجولة الخامسة للبطولة القارية الكبرى.
وربما تزف نتيجة المواجهة الزعيم إلى الدور المقبل مبكرا، في حال تغلبه على مضيفه الساعي إلى مواصلة تواجده في المنافسة وعدم التنازل عن حظوظه في المنافسة على صدارة المجموعة.
وفي مواجهة أخرى في ذات المجموعة يتواجه على إستاد كربلاء الدولي الشرطة العراقي والوصل الإماراتي في لقاء لا يقل أهمية عن سابقه.

استعادة الصدارة
سيكون الهلال مطالبا بالانتصار لحسم تأهله إلى الدور المقبل، واستعادة صدارة المجموعة الثانية للبطولة القارية الكبرى، ومصالحة جماهيريه بعد سقوطه المحلي المفاجئ، عندما يحل ضيفا مزعجا على السد القطري على إستاد جاسم بن حمد، ويأمل السد في تعويض تعثره في الجولة الماضية، ولن تكون مهمة كبير آسيا سهلة إطلاقا، في ظل ضغط المباريات الذي يعاني منه خلال الفترة الأخيرة، ورغبة المضيف في تسجيل انتصار يوقف به الزعيم ويتقدم به خطوة مهمة نحو التأهل القاري.
حسم التأهل
يأمل الزعيم الذي يحل ثالثا بـ12 نقطة، في أن يواصل زحفه نحو استعادة لقبه الذي فقده في النسختين الماضيتين، ومواصلة رحلة اللا خسارة التي سجلها منذ آخر خسارة تعرض لها في ذهاب نصف نهائي النسخة الماضية أمام العين الإماراتي.
وكان الزعيم بدأ رحلة استعادة اللقب بالتفوق على الريان القطري 1/3، ثم التغلب على الشرطة العراقي 5/صفر، قبل أن يتفوق على العين الإماراتي في عقر داره 5 /4، ثم الانتصار على الاستقلال الإيراني 3 /صفر. ويطمح إلى تسجيل انتصار خامس يعزز به صدارته للمجموعة، وتفوقه على منافسيه الآخرين، وينقله إلى الدور المقبل.
انتصار مهم
بدوره، يخوض السد القطري اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 8 نقاط، من تعادله في الجولة الأولى مع العين الإماراتي 1 /1، قبل أن يتغلب على الاستقلال الإيراني 2 /صفر، ثم برسيبوليس الإيراني 1 /صفر، قبل أن يتعادل مع الوصل الإيراني 1 /1.
ويريد أن يستعيد توازنه وأن يسجل انتصاره الثالث في البطولة، الذي سيكون ثمينا للغاية.
تفوق هلالي
خاض الهلال والسد مواجهات نارية، إلا أن السمة المشتركة في كل تلك اللقاءات هي التنافسية العالية بين الفريقين. إذ سبق وأن تواجها 14 مرة من قبل في البطولات القارية، تمكن الهلال من تحقيق الفوز في 8 مواجهات، بينما كسب السد 3 مباريات، وحسم التعادل 3 مواجهات.
مواجهة مهمة
ضمن نفس منافسات المجموعة الثانية ((غرب القارة))، تقام اليوم مواجهة أخرى على إستاد كربلاء الدولي، عندما يلتقي الشرطة العراقي والوصل الإماراتي، ويخوض الشرطة المواجهة وفي رصيده نقطتان في المركز قبل الأخير، فيما يملك الوصل 7 نقاط في المركز الخامس.

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