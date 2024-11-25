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رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر وطن رقمى بمشاركة 40 شركة تكنولوجية

11/25/2024 11:18:26 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الملتقى والمعرض الدولي للصناعة في نسخته الثالثة، بالتزامن مع المعرض والمؤتمر الثامن“وطن رقمي” الذى تنظمه غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات“CIT”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، استعداد الحكومة لتقديم مختلف صور الدعم والتسهيلات الممكنة لشركات القطاع الخاص، بما فى ذلك شركات تكنولوجيا المعلومات لزيادة إنتاجها وصادراتها لسد احتياجات السوق المحلية، وتعميق وتوطين الصناعة المحليه وتطوير قدراتها التنافسية.

وقال المهندس خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن الدورة الثامنة للمؤتمر والمعرض السنوى“وطن رقمي” بمشاركة 40 شركة مصرية للتكنولوجيا متوسطة وصغيرة، شكلت قفزة نوعية فى الشراكة والتكامل وتعزيز مفهوم التشبيك بين أعضاء غرفة CIT مع الشركات والمؤسسات الصناعية من أكثر من 11 غرفة صناعية، حيث استعرضت هذه الشركات مجموعة متكاملة من الحلول التقنية والتى تستهدف تحفيز تبنى تكنولوجيا التصنيع الذكي لتحقيق التحول الرقمى على مستوى كافة القطاعات الصناعية، ومن ثم زيادة التنافسية لتصبح عنصرًا فاعلا فى عصر الثورة الصناعية الرابعة.

أشار إلى أن فعاليات مؤتمر وطن رقمي 8 تتضمن إطلاق 3 مبادرات جديدة أولها رقمنة المصانع المصرية بالشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية والتى تستهدف تحفيز تبنى تكنولوجيا“التصنيع الذكى” لتحقيق التحول الرقمى على مستوى كافة القطاعات الصناعية، ومن ثم زيادة التنافسية.

كما سيتم تنظيم ملتقى التوظيف 2024 للكوادر التكنولوجية“CIT Talent Connect” بالشراكة بين الغرفة واتحاد الصناعات وشركة“وظف – فرصنا”، حيث يستهدف الملتقى تسليط الضوء على امتلاكنا لقاعدة متنوعة من الموارد البشرية التى تمتلك المهارات الرقمية اللازمة لدعم عملية التحول الرقمى بكافة المؤسسات الصناعية.

أما المبادرة الثالثة فتتمثل فى إطلاق منصة الكتالوج الإلكتروني والتى تتيح للمرة الأولى عرض كافة الحلول التكنولوجية التى تقدمها شركات التكنولوجيا المصرية بما يساعد فى التعريف والترويج محليا وعالميا لهذه الحلول التى تم تطويرها بعقول مصرية.

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