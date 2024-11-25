رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر وطن رقمى بمشاركة 40 شركة تكنولوجية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الملتقى والمعرض الدولي للصناعة في نسخته الثالثة، بالتزامن مع المعرض والمؤتمر الثامن“وطن رقمي” الذى تنظمه غرفة صناعة تكنولوجيا
المعلومات“CIT”.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، استعداد الحكومة لتقديم مختلف صور الدعم والتسهيلات الممكنة لشركات القطاع الخاص، بما فى ذلك شركات تكنولوجيا المعلومات لزيادة إنتاجها وصادراتها لسد احتياجات السوق المحلية، وتعميق وتوطين الصناعة المحليه وتطوير قدراتها التنافسية.
وقال المهندس خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن الدورة الثامنة للمؤتمر والمعرض السنوى“وطن رقمي” بمشاركة 40 شركة مصرية للتكنولوجيا متوسطة وصغيرة، شكلت قفزة نوعية فى الشراكة والتكامل وتعزيز مفهوم التشبيك بين أعضاء غرفة CIT مع الشركات والمؤسسات الصناعية من أكثر من 11 غرفة صناعية، حيث استعرضت هذه الشركات مجموعة متكاملة من الحلول التقنية والتى تستهدف تحفيز تبنى تكنولوجيا التصنيع الذكي لتحقيق التحول الرقمى على مستوى كافة القطاعات الصناعية، ومن ثم زيادة التنافسية لتصبح عنصرًا فاعلا فى عصر الثورة الصناعية الرابعة.
أشار إلى أن فعاليات مؤتمر وطن رقمي 8 تتضمن إطلاق 3 مبادرات جديدة أولها رقمنة المصانع المصرية بالشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية والتى تستهدف تحفيز تبنى تكنولوجيا“التصنيع الذكى” لتحقيق التحول الرقمى على مستوى كافة القطاعات الصناعية، ومن ثم زيادة التنافسية.
كما سيتم تنظيم ملتقى التوظيف 2024 للكوادر التكنولوجية“CIT Talent Connect” بالشراكة بين الغرفة واتحاد الصناعات وشركة“وظف – فرصنا”، حيث يستهدف الملتقى تسليط الضوء على امتلاكنا لقاعدة متنوعة من الموارد البشرية التى تمتلك المهارات الرقمية اللازمة لدعم عملية التحول الرقمى بكافة المؤسسات الصناعية.
أما المبادرة الثالثة فتتمثل فى إطلاق منصة الكتالوج الإلكتروني والتى تتيح للمرة الأولى عرض كافة الحلول التكنولوجية التى تقدمها شركات التكنولوجيا المصرية بما يساعد فى التعريف والترويج محليا وعالميا لهذه الحلول التى تم تطويرها بعقول مصرية.
MENAFN25112024000202011048ID1108925434
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.