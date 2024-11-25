((منتجو الدواجن)): 3 مليارات جنيه تمويلا من البنك الزراعي لصغار المربين

قال ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ، إنه تم الاتفاق مع البنك الزراعي المصري في اجتماع يوم الأحد الماضي على توفير تمويل بقيمة 3 مليارات جنيه لدعم صغار المربين لمشروعات الثروة الداجنة بفائدة 5% متناقصة لمنتجي التسمين وبيض المائدة.

وأضاف الزيني لـ“البورصة” أنه يوجد نحو 35 ألف مزرعة دواجن على مستوى الجمهورية، وقد تخارج منها منذ بداية العام الجاري نحو 25%، بما يقدر بحوالى 8 آلاف مزرعة، مما تسبب في تراجع حجم المعروض في الأسواق المحلية وارتفاع أسعار الدواجن.

وأوضح أن تخارج صغار المربين جاء بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل، خاصة أن هناك فئة كبيرة ليس لديها الملاءة المالية للإنفاق على الدورات الإنتاجية، بسبب زيادة تكاليف التشغيل مثل الكهرباء والأمصال والتطعيمات والكتاكيت وبعض مدخلات الإنتاج الأخرى.

وأكد أن هذه المبادرة تهدف إلى إنقاذ قطاع الدواجن، الذي تقدر استثماراته بنحو 100 مليار جنيه قابلة للزيادة العام المقبل، مشيرًا إلى أن صغار المربين يمثلون نحو 60% من القطاع. واعتبر أن المبادرة تعد طوق النجاة لحماية أصحاب المزارع والمربين من الإغلاق التام.

من جانبه، قال أنور العبد، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن المبادرة تعد دعمًا للقطاع وتساهم في زيادة الإنتاجية خلال الفترة المقبلة، كما أنها تساعد في عودة الاستقرار إلى القطاع بالتزامن مع استقرار سعر الدولار ومستلزمات الإنتاج.

وأضاف العبد أن مبادرة التمويل بفائدة متناقصة 5% تأتي من البنك المركزي مباشرة لبعض البنوك الحكومية، متوقعًا زيادة معدلات الإنتاج من الدواجن وبيض المائدة في الربع الثاني من العام المقبل.

وأشار العبد إلى تراجع أسعار الدواجن في الوقت الحالي، حيث سجل الكيلو في المزرعة 65 جنيهًا، كما تراجع سعر بيض المائدة إلى 142 جنيهًا، بالتزامن مع المبادرات التي أطلقها اتحاد منتجي الدواجن لتوفيره من خلال السلاسل التجارية والشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وقال مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن دعم صغار المربين من منتجي الدواجن وأصحاب المزارع يعد من أولويات الوزارة في الفترة المقبلة لزيادة الطاقة الإنتاجية في السوق المحلي، وذلك من خلال تقديم التمويل اللازم لمشروعات الثروة الداجنة بفائدة 5% ميسرة متناقصة.

وأضاف نائب الوزير لـ“البورصة” أن قيمة التمويل الممنوح للمربين سواء منتجي التسمين أو بيض المائدة غير محددة لجميع المزارع المرخصة، بشرط ألا تتجاوز ميزانية الشركة التي تدير المزرعة 20 مليون جنيه وفقًا للوائح البنك الزراعي المصري الذي سيقدم التمويل.

وأوضح أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تجديد رخص تشغيل المزارع المسجلة، فضلاً عن النظر في كافة المشكلات التي تقدّم بها صغار المربين والمتعلقة بزيادة تكاليف التشغيل وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج. وأكد أن الوزارة ستتدخل بكافة آلياتها لعودة المنظومة التسعيرية كما كانت في الفترة الماضية.

وأشار إلى أن البنك سيقوم بتمويل الدورات الإنتاجية لمنتجي التسمين (الجدود، أمهات التسمين، بداري اللحم) لمدة لا تزيد على 3 أشهر، بينما التمويل لمنتجي بيض المائدة سيكون لمدة دورة كاملة. وتابع أن البنك سيقوم بتسديد فواتير الدورات الإنتاجية التي تتضمن“الكتاكيت، الأعلاف، الأدوية”.

ولفت إلى أن البنك الزراعي المصري سيقدم التمويل اللازم لتشغيل الدورة الإنتاجية، موضحًا أن هذا التمويل لقطاع الدواجن سيساهم في زيادة العرض في الأسواق المحلية والقضاء على السماسرة الذين يشكلون فرق تسعير بين المزرعة وتاجر التجزئة من خلال زيادة العرض والقضاء على الاحتكار.

وفي سياق متصل، قال إنه تم استيراد 420 ألف كتكوت بياض خلال الفترة الماضية، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج بيض المائدة اعتبارًا من شهر ديسمبر المقبل.

وعقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا يوم الأحد الماضي مع بعض منتجي الدواجن وأصحاب المزارع الصغيرة؛ لبحث سبل تشغيل المزارع المتوقفة وتطوير المزارع القائمة وزيادة طاقتها الإنتاجية.