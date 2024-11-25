41% نمواً فى حصيلة الضرائب خلال أول 4 أشهر من العام المالى الحالى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن حصيلة الضرائب خلال الفترة من يوليو حتى نهاية أكتوبر الماضى شهدت نمواً بنسبة 41% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى 2023-2024.
جدير بالذكر إن حصيلة الضرائب خلال الفترة“يوليو – أكتوبر” من العام المالى الماضى سجلت 405.6 مليار جنيه، وبذلك تصبح الحصيلة خلال نفس الفترة من العام المالى الحالى نحو 571.9 مليار جنيه.
وكشفت لـ”البورصة” أن حصيلة الضرائب عن شهر أكتوبر الماضى ارتفعت 32% عن أكتوبر من العام المالى الماضى.
وأضافت أن المصلحة عملت على عدة محاور بهدف تحسين جودة الإدارة الضريبية منها دمج مصلحة الضرائب، وتطبيق مشروعات التحول الرقمى، ورفع كفاءة البنية التحتية للمصلحة.
وذكرت أن أحمد كجوك وزير المالية قام بتوجيه المصلحة بالعمل على إزالة أى تحديات تواجه المستثمرين والممولين، بما يتيح لهم التوسع في أنشطتهم الاستثمارية، واستجابةً لذلك تم توفير مكاتب أمامية بكل مراكز وفروع المصلحة لخدمة المتعاملين مع المصلحة، إضافةً إلى تواجد منظومة إدارية متكاملة تتمثل فى لجنة عليا برئاسة رئيس المصلحة، ولجان تنفيذية بالمواقع، وفرق عمل داخل المواقع لحل العقبات التى تواجه الممولين والمستثمرين.
وقالت رئيس مصلحة الضرائب إنه سوف يتم العمل على زيادة فاعلية الدور الذى تقوم به وحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس المصلحة، وسيتم إصدار أدلة إرشادية تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين والحوافز والمزايا الواردة بالقوانين الضريبية والقوانين ذات الصلة.
وأوضحت أن تلك الإجراءات مع مبادرة التيسيرات الضريبية سوف تحفز ضم الاقتصاد الموازى إلى الاقتصاد الرسمى، إضافةً إلى دعم الخطط الاستثمارية للتوسع لدى الشركات، مما يعزز الإيرادات العامة للدولة وتحقيق التنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن وزارة المالية تستهدف 2.02 تريليون جنيه ايرادات ضريبية خلال العام المالى الحالى لتمثل ما نسبته 76.8% من إجمالى الإيرادات العامة للدولة.
MENAFN25112024000202011048ID1108925432
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.