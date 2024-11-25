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41% نمواً فى حصيلة الضرائب خلال أول 4 أشهر من العام المالى الحالى

11/25/2024 11:18:25 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن حصيلة الضرائب خلال الفترة من يوليو حتى نهاية أكتوبر الماضى شهدت نمواً بنسبة 41% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى 2023-2024.

جدير بالذكر إن حصيلة الضرائب خلال الفترة“يوليو – أكتوبر” من العام المالى الماضى سجلت 405.6 مليار جنيه، وبذلك تصبح الحصيلة خلال نفس الفترة من العام المالى الحالى نحو 571.9 مليار جنيه.

وكشفت لـ”البورصة” أن حصيلة الضرائب عن شهر أكتوبر الماضى ارتفعت 32% عن أكتوبر من العام المالى الماضى.

وأضافت أن المصلحة عملت على عدة محاور بهدف تحسين جودة الإدارة الضريبية منها دمج مصلحة الضرائب، وتطبيق مشروعات التحول الرقمى، ورفع كفاءة البنية التحتية للمصلحة.

وذكرت أن أحمد كجوك وزير المالية قام بتوجيه المصلحة بالعمل على إزالة أى تحديات تواجه المستثمرين والممولين، بما يتيح لهم التوسع في أنشطتهم الاستثمارية، واستجابةً لذلك تم توفير مكاتب أمامية بكل مراكز وفروع المصلحة لخدمة المتعاملين مع المصلحة، إضافةً إلى تواجد منظومة إدارية متكاملة تتمثل فى لجنة عليا برئاسة رئيس المصلحة، ولجان تنفيذية بالمواقع، وفرق عمل داخل المواقع لحل العقبات التى تواجه الممولين والمستثمرين.

وقالت رئيس مصلحة الضرائب إنه سوف يتم العمل على زيادة فاعلية الدور الذى تقوم به وحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس المصلحة، وسيتم إصدار أدلة إرشادية تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين والحوافز والمزايا الواردة بالقوانين الضريبية والقوانين ذات الصلة.

وأوضحت أن تلك الإجراءات مع مبادرة التيسيرات الضريبية سوف تحفز ضم الاقتصاد الموازى إلى الاقتصاد الرسمى، إضافةً إلى دعم الخطط الاستثمارية للتوسع لدى الشركات، مما يعزز الإيرادات العامة للدولة وتحقيق التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن وزارة المالية تستهدف 2.02 تريليون جنيه ايرادات ضريبية خلال العام المالى الحالى لتمثل ما نسبته 76.8% من إجمالى الإيرادات العامة للدولة.

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