الثروة المعدنية تدرس إنشاء معمل لتكرير الذهب فى محيط مرسى علم

MENAFN - Al-Borsa News) قال مسئول بهيئة الثروة المعدنية إن الهيئة تدرس جدوى إنشاء معمل تكرير كامل للذهب فى منطقة مرسى علم، بهدف تعزيز صناعة الذهب فى مصر وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المعدنية المتوافرة.

أضاف فى تصريحات لـ”البورصة” أن الدراسة الحالية تركز على تحديد المكان الأنسب فى محيط مرسى علم لإنشاء المعمل بما يتوافق مع المعايير البيئية والتكنولوجية، كما يتم الآن حساب التكلفة المتوقعة لمراحل الإنشاء.

وأشار إلى أن التكلفة المقترحة لبناء معمل تكرير للذهب تتراوح بين 20 مليونا إلى 40 مليون دولار، ولكن من المحتمل أن يتغير هذا الرقم بناءً على المواصفات الفنية للمشروع، ومتطلبات التوسع المستقبلية، وجودة المعدات المستخدمة، وعدد العمليات الصناعية التى سيشملها المعمل.

وأوضح المصدر أن تكاليف التشغيل والصيانة تعد جزءاً مهماً من حسابات التكلفة، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات البيئية لضمان الامتثال للمعايير الدولية المتعلقة بالتلوث وإعادة تدوير المواد.

وأضاف أن الوزارة تسعى لبدء التنفيذ فى منتصف عام 2025، وهو جزء من خطة الحكومة لتعزيز وتنمية قطاع التعدين فى مصر خلال العام المقبل.

وتابع أن المعمل سيعمل على تكرير الذهب المحلى بما يضمن تحقيق قيمة مضافة للذهب المستخرج من المناجم المصرية، بدلاً من تصديره خامًا أو إرساله إلى الخارج ليتم تكريره ثم يعود إلى مصر.

وأضاف أن الذهب المستخرج من المناجم المصرية يتم تكريره حاليًا فى الخارج، حيث لا توجد فى مصر معامل تكرير قادرة على معالجة كميات كبيرة من الذهب المستخرج محليًا، ويتم إرسال الذهب الخام إلى بعض المصافى الدولية المتخصصة فى تكرير الذهب مثل مصفاة“مطرقة راند” فى جنوب أفريقيا.

وكان وزير البترول والثروة المعدنية السابق، طارق الملا قد افتتح معملا ميدانيًا فى منطقة مرسى علم، تابعًا للإدارة المركزية للمعامل بهيئة الثروة المعدنية.

وضم المعمل وحدات متطورة مثل التحليل الذرى والناري، بالإضافة إلى غرفة موازين، ومرافق لتجهيز العينات، ومكتبة علمية.

وصرح ياسر رمضان، رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، بأن هذا المعمل يعود تأسيسه إلى الأربعينيات من القرن الماضي، حيث كان جزءًا من خدمات المركز التعدينى للهيئة فى مرسى علم.

وخضع المعمل لتطوير شامل مؤخرًا بهدف دعم الأنشطة التعدينية فى الصحراء الشرقية، وتلبية احتياجات البعثات الجيولوجية العاملة فى المنطقة، ويختص بتجهيز العينات الصخرية المستخرجة من البعثات الحقلية، إلى جانب إجراء التحاليل والدراسات المطلوبة بدقة وكفاءة.