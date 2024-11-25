الثروة المعدنية تدرس إنشاء معمل لتكرير الذهب فى محيط مرسى علم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال مسئول بهيئة الثروة المعدنية إن الهيئة تدرس جدوى إنشاء معمل تكرير كامل للذهب فى منطقة مرسى علم، بهدف تعزيز صناعة الذهب فى مصر وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المعدنية المتوافرة.
أضاف فى تصريحات لـ”البورصة” أن الدراسة الحالية تركز على تحديد المكان الأنسب فى محيط مرسى علم لإنشاء المعمل بما يتوافق مع المعايير البيئية والتكنولوجية، كما يتم الآن حساب التكلفة المتوقعة لمراحل الإنشاء.
وأشار إلى أن التكلفة المقترحة لبناء معمل تكرير للذهب تتراوح بين 20 مليونا إلى 40 مليون دولار، ولكن من المحتمل أن يتغير هذا الرقم بناءً على المواصفات الفنية للمشروع، ومتطلبات التوسع المستقبلية، وجودة المعدات المستخدمة، وعدد العمليات الصناعية التى سيشملها المعمل.
وأوضح المصدر أن تكاليف التشغيل والصيانة تعد جزءاً مهماً من حسابات التكلفة، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات البيئية لضمان الامتثال للمعايير الدولية المتعلقة بالتلوث وإعادة تدوير المواد.
وأضاف أن الوزارة تسعى لبدء التنفيذ فى منتصف عام 2025، وهو جزء من خطة الحكومة لتعزيز وتنمية قطاع التعدين فى مصر خلال العام المقبل.
وتابع أن المعمل سيعمل على تكرير الذهب المحلى بما يضمن تحقيق قيمة مضافة للذهب المستخرج من المناجم المصرية، بدلاً من تصديره خامًا أو إرساله إلى الخارج ليتم تكريره ثم يعود إلى مصر.
وأضاف أن الذهب المستخرج من المناجم المصرية يتم تكريره حاليًا فى الخارج، حيث لا توجد فى مصر معامل تكرير قادرة على معالجة كميات كبيرة من الذهب المستخرج محليًا، ويتم إرسال الذهب الخام إلى بعض المصافى الدولية المتخصصة فى تكرير الذهب مثل مصفاة“مطرقة راند” فى جنوب أفريقيا.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية السابق، طارق الملا قد افتتح معملا ميدانيًا فى منطقة مرسى علم، تابعًا للإدارة المركزية للمعامل بهيئة الثروة المعدنية.
وضم المعمل وحدات متطورة مثل التحليل الذرى والناري، بالإضافة إلى غرفة موازين، ومرافق لتجهيز العينات، ومكتبة علمية.
وصرح ياسر رمضان، رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، بأن هذا المعمل يعود تأسيسه إلى الأربعينيات من القرن الماضي، حيث كان جزءًا من خدمات المركز التعدينى للهيئة فى مرسى علم.
وخضع المعمل لتطوير شامل مؤخرًا بهدف دعم الأنشطة التعدينية فى الصحراء الشرقية، وتلبية احتياجات البعثات الجيولوجية العاملة فى المنطقة، ويختص بتجهيز العينات الصخرية المستخرجة من البعثات الحقلية، إلى جانب إجراء التحاليل والدراسات المطلوبة بدقة وكفاءة.
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